V Kopru in okolici prijeli dva preprodajalca drog

Foto: STA

Policisti Policijske postaje Koper so prijeli dva preprodajalca drog, enemu so zasegli prepovedano drogo konopljo, drugemu kokain. Oba osumljenca bodo kazensko ovadili.

Policiste Policijske postaje Koper so avgusta 2021 obvestili o sumu izsiljevanja. Prijavo je podal komaj polnoletni Koprčan, ki naj bi mu zaradi skoraj tisoč evrov dolga grozil 19-letnik, prav tako iz Kopra.

V ozadju naj bi bila prodaja 200 gramov prepovedane droge konoplje, ki ni bila nikoli plačana. Policisti so septembra na domu preprodajalca izvedli hišno preiskavo, ob kateri so mu zasegli le ročno zvito cigareto s prepovedano drogo konopljo in manjšo količino denarja, za katerega predpostavljajo, da je bil pridobljen pri izvajanju kaznivih dejanj.

Na zaslišanju se je zgodba o preprodaji drog in dolgu potrdila, zatem so osumljenega izpustili na prostost. Osumljenca bodo kazensko ovadili in obravnavali na sodišču.

45-letnik iz Hrvatinov preprodajal kokain

Prav tako so koprski policisti konec septembra 2021 pri rednem delu v središču Kopra na Vojkovem nabrežju zalotili 45-letnika iz Hrvatinov, ki se je ravno pripravljal na preprodajo vrečke z belim prahom. Izkazalo se je, da je imel pri sebi 20 gramov kokaina.

Zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog mu je bila na kraju takoj odvzeta prostost.

Čeprav je osumljeni za podobna kazniva dejanja že prestajal zaporno kazen, je bil po končanem postopku izpuščen, saj pristojno tožilstvo ni odredilo privedbe pred sodišče. Sledi kazenska ovadba.