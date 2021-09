Prijeli tihotapce balkanskega kartela in zasegli 2,6 tone kokaina

Pod nadzorom Europola so leta 2020 in 2021 zasegli 2,6 tone kokaina in pridržali 61 pripadnikov organizirane kriminalne skupine.

Danes je bila v Madridu mednarodna konferenca za medije za predstavnike sodelujočih držav v kriminalistični preiskavi balkanskega kartela za droge, med katerimi so bili tudi predstavniki slovenske policije. V mednarodni akciji pri iskanju tihotapcev balkanskega kartela za droge je sodelovalo osem držav z dveh celin. Pod nadzorom Europola so lani in letos zasegli 2,6 tone kokaina in pridržali 61 pripadnikov organizirane kriminalne združbe.

Akcijo proti balkanskemu kartelu z drogami je vodil Europolov oddelek za organizirani kriminal. Sodelovale so tudi policije iz Srbije, Slovenije, Nemčije, Kolumbije, Bosne in Hercegovine, Španije in ameriška agencija za borbo proti drogam DEA, so zapisali na 24 sedam.

V organiziranih akcijah so zaplenili 612 tisoč evrov, 324 kilogramov marihuane, devet luksuznih vozil in pet motornih koles, po uspešni identifikaciji članov organizirane kriminalne skupine pa so julija 2020 na Karibskem morju prestregli tihotapljenje 1.350 kilogramov kokaina.

Znova so jih ujeli marca letos

Policija je tihotapce kartela znova ujela meseca marca v Španiji, ko so hoteli pretihotapiti velike količine kokaina iz Južne Amerike. Španska policija je zasegla 1.250 kilogramov kokaina in prijela 13 oseb.

Poleg tega so slovenski in španski policisti vložili obtožnice zoper 48 drugih članov kriminalne združbe, ki so tihotapili velike količine marihuane in kokaina po Evropi. Med njimi so aretirali deset osumljencev. Kriminalno združbo so sestavljali predvsem državljani Srbije, Hrvaške, Črne gore in Slovenije.