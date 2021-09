Policisti Policijske uprave Ljubljana so po zbranih obvestilih konec minulega meseca zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog pri 25-letnem osumljencu iz Ljubljane opravili hišno preiskavo. Zasegli so večjo količino drog kokain in heroin, gotovino in pripomočke za prodajo droge.

Na podlagi zbranih obvestil zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog so policisti Policijske postaje Ljubljana konec avgusta pridobili odredbo in opravili hišno preiskavo pri 25-letnem osumljencu iz Ljubljane.

"Pri tem so našli okoli pol kilograma heroina, okoli 70 gramov kokaina, poleg tega pa še okoli 200 zavitkov heroina in 40 zavitkov kokaina, pakiranih po en do dva grama, pripravljenih za ulično prodajo," so v sporočilu za javnost navedli pri Policijski upravi Ljubljana.

Osumljencu so zasegli tudi nekaj sto evrov gotovine in pripomočke za prodajo.

Poleg droge našli še ukradeni kolesi

Policisti so našli in zasegli še dve kolesi višjega cenovnega razreda, za katera sumijo, da sta ukradena. Osumljenca so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Policisti še vedno zbirajo obvestila zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami in tatvine koles.