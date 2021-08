Zaradi mamil 20-letni moški z žalskega območja v pripor

Žalski policisti so v petek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 20-letnem moškem z območja Zabukovice pri Žalcu in mu zasegli več različnih vrst prepovedane droge. Na podlagi kazenske ovadbe zaradi prometa z mamili so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Med hišno preiskavo so policisti zasegli več vrst prepovedane droge, in sicer 1.300 gramov konoplje, 369 gramov tablet metilendioksimetamfetamina, 31 gramov kokaina in 166 tablet oksimetolona, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavnimi za izdelavo prepovedanih drog je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let.