Katastrofalna kokainska tragedija: trije umrli, estradnica v kritičnem stanju

S prepovedanimi drogami podprta zabava, ki sta se je sinoči udeležila tudi ameriška komika Kate Quigley in Fuquan Johnson, se je končala tragično. Johnson in še dva druga udeleženca zabave so zaradi prevelikega odmerka mamil umrli, Quiglejeva pa je hospitalizirana.

Udeleženci zasebne zabave, ki je potekala pri sosedih ameriške komičarke in modela Kate Quigley, so uživali mešanico kokaina in fentanila, poročajo ameriški mediji.

Fentanil velja za izredno nevarno primes "klasičnim" mamilom, saj je lahko do tisočkrat bolj potenten od heroina, zaradi česar se je z njim zelo lahko predozirati.

Reševalci, ki so se sinoči odzvali na klic na številko za nujno pomoč, so naleteli na strašen prizor. Trije udeleženci zabave so umrli zaradi prevelikega odmerka mamil.

Med umrlimi je bil tudi predvsem v Los Angelesu dobro znani stand-up komik Fuquan Johnson. Quigleyevo so medtem v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine, ki so botrovale tragičnemu razpletu zabave, še niso znane, je bil pa po poročanju medija TMZ o dogodku obveščen tudi oddelek losangeleške policije za preiskave umorov.