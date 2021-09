Po kokainski tragediji se je oglasila komičarka, ki je bila v kritičnem stanju

Nekaj dni po tragični zabavi, na kateri so trije udeleženci umrli zaradi prevelikega odmerka mamil , se je oglasila komičarka, ki so jo v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

Ameriška komičarka in model Kate Quigley je bila ena od udeleženk zabave pretekli teden, na kateri so uživali mešanico kokaina in fentanila. Fentanil je izjemno nevarna primes "klasičnim" mamilom, saj je lahko do tisočkrat močnejši od heroina, zaradi česar se je z njim zelo lahko predozirati.

Trije udeleženci zabave so zaradi prevelikega odmerka mamil umrli, med njimi je dobro znani stand-up komik Fuquan Johnson, Quigleyjevo pa so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

39-letna zvezdnica se je zdaj oglasila prek družbenih omrežij in sporočila, da uspešno okreva, ter se zahvalila za vsa sporočila podpore, ki jih dobiva po tragičnem dogodku.

"Nekaj dni sem brez telefona in bom tudi vnaprej. Fizično in psihično se še vedno zdravim. Toda ob branju vseh vaših pozitivnih sporočil sem planila v jok, najlepša hvala. Zelo sem hvaležna za vso podporo in ljubezen. Nimate pojma, kako zelo to pomaga."



Za komičarko se je "kokainska zabava" na srečo končala dobro, policisti pa so tudi že končali preiskavo. Sprva so domnevali, da je šlo za umore, a so ugotovili, da je šlo za nesrečo, in izključili tujo krivdo.