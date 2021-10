Kočevski policisti so v začetku tega tedna po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 47-letnem osumljencu na območju Iga našli prostor, kjer je sušil prepovedano drogo rastline konoplje.

Našli in zasegli so več kot 400 suhih sadik prepovedane droge in pripomočke za prodajo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenca vložili kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Policija je 47-letniku z območja Iga zasegla več kot 400 sadik konoplje. Foto: Reuters