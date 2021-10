Kurz prisegel kot poslanec in prevzel vodenje poslanske skupine ÖVP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj že nekdanji kancler je bil na položaj vodje poslanske skupine ÖVP soglasno izvoljen že v začetku tedna.

Še naprej bo podpiral delo vlade

Kurz je danes ob prihodu v parlament znova poudaril, da se je umaknil, da bi lahko avstrijska vlada nadaljevala delo. Poudaril je, da bo zdaj kot vodja stranke in poslanske skupine ÖVP skušal po svojih najboljših močeh podpirati delo vlade. Storil bo tudi vse, da bi ovrgel očitke, ki jih je deležen. Na vprašanja novinarjev ni odgovarjal, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pred prisego na položaj poslanca je na Facebooku objavil tudi video, v katerem je znova izpostavil, da ne bo "kancler v senci". Dodal je, da so bili zadnji dnevi za številne Avstrijce in tudi zanj "čustveni vrtiljak".

Obtožen kupovanja prirejenih javnomnenjskih raziskav

Glede svojih sporočil, ki so jih razkrili mediji, je dejal, da se zaveda, da se od kanclerja pričakuje, da izbira besede. Vendar je dejal, da ni "robot, ampak človek z napakami in čustvi".

Avstrijsko tožilstvo Kurza in njegove tesne sodelavce preiskuje, ker naj bi z davkoplačevalskim denarjem kupovali naklonjeno poročanje medijev in prirejene javnomnenjske raziskave. Zaradi tega je vodja ÖVP v soboto odstopil s kanclerskega položaja, na katerem ga je v ponedeljek nasledil Schallenberg.

Odpovedal se bo poslanski imuniteti

Kurz ima sicer zdaj kot poslanec imuniteto, vendar je že napovedal, da se ji bo odpovedal.

Medtem so danes na prostost izpustili raziskovalko javnega mnenja Sabine Beinschab, ki so jo v povezavi s korupcijsko afero aretirali v torek. Po poročanju avstrijskih medijev so jo aretirali zaradi suma uničenja dokazov. Tik pred hišnimi preiskavami prejšnji teden naj bi namreč izbrisala trdi disk svojega računalnika.