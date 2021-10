Protestniki znova blokirali ljubljanske ulice, na terenu tudi vodni top #foto

Nasprotniki protikoronskih ukrepov, ki so se popoldan ponovno zbrali na Trgu republike, so se okoli 16.30 odpravili po ljubljanskih ulicah. Policisti so udeležence sicer že na začetku takoj pozvali, naj se razidejo, saj shod uradno ni prijavljen. Množico so zaustavili v križišču Bleiweisove, Gosposvetske in Tivolske ceste. Na terenu je večje število policistov, policijski oklepnik in tudi vodni top.

Na ulicah je že nekaj sto ljudi, med njimi se sprehajajo policisti. Policija je protestnike takoj, ko so s Trga republike krenili po ulicah Ljubljane, usmerila stran od Slovenske ceste. Protestniki žvižgajo in skandirajo, na terenu so številni policisti, policisti konjeniki, policijsko oklepno vozilo in vodni top.

Potem, ko smo bili prejšnji teden priča množičnemu protestu ob vrhu EU-Zahodni Balkan in je policija uporabila večje količine solzivca in vodni top, so opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB napovedale vložitev interpelacije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa, ki mu med drugim očitajo pretirano odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi in policijsko nasilje.

V delu opozicije so vložili tudi zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora o razmerah v državi in nujnosti volitev. Še pred tem pa naj premier Janez Janša predlaga razrešitev notranjega ministra Hojsa, vlada pa naj razreši šefa policije Antona Olaja, piše v predlogu priporočila.

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.

