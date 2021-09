Poglejte, kako so protestniki napadli novinarja #video

"Protestniki so me napadli, zgrabili za vrat in me vlekli po tleh. Deležen sem bil pljuvanja, name so zlili urin in me obmetavali s pločevinkami," je povedal novinar Paul Dowsley, ki je na terenu opravljal svoje delo in poročal o dogajanju na proticepilskem protestu na ulicah Melbourna v Avstraliji. Prav v času javljanja v živo je vanj priletela pločevinka pijače.

O napadih na novinarje in snemalce na protestih v Sloveniji smo v zadnjem času večkrat poročali. Jezni protestniki pa so na ulicah Melbourna takole obračunali z avstralskim novinarjem Paulom Dowsleyjem.

"Tole je bolelo. Vame je ravno priletela pločevinka pijače. Danes so me protestniki že napadli, me davili, name zlili urin in me obmetavali s pločevinkami," v videoposnetku pove avstralski novinar. Posnetek med drugim nazorno prikazuje, kako se je več protestnikov spravilo nanj.

Stvari so ušle izpod nadzora

Dowsley se je javljal s protesta na ulicah Melbourna, kjer se je zbralo na stotine gradbenih delavcev. Ti nasprotujejo odločitvi vlade, ki je kot ukrep za zajezitev koronavirusa uvedla obvezno cepljenje za delavce v gradbeni industriji, poroča Daily Mail. Stvari so ušle izpod nadzora, zbrani so tekli po ulicah, razbijali in nasilno obračunali tudi z novinarji.