Znani fotoreporter po izgredih na protestu končal na urgenci

Stojko je na družbenem omrežju Facebook izrazil prepričanje, da je šlo za nameren in premišljen ukrep policista, ki mu je usmeril curek solzivca naravnost v obraz.

"Ob prvih ukrepih policije je policist z očali in veliko posodo s solzilnim plinom spustil velik curek vame, in to neposredno v obraz. Uspelo mi je posneti dva posnetka. Na drugem se vidi tudi policist. Tega obtožujem namernega poškodovanja novinarja - fotoreporterja," je zapisal Stojko, ki je v poznih 80. letih dokumentiral ključne trenutke, ki so vodili k osamosvojitvi Slovenije.

Opozoril je še, da demonstracije fotografira že dvainpetdeset let, pa česa podobnega še ni doživel.

Za Slovenske novice je pojasnil, da policista ne misli prijaviti, saj verjetno s tem ne bi nič dosegel. "Policija in sodišča imajo svoje policiste, ki raziskujejo prekoračitev pooblastil," je dejal Stojko, sicer življenjski partner znane pevke Nece Falk.

Ker ni vedel, kako naj si pomaga, se je odpravil v UKC Ljubljana. Za Slovenske novice je pojasnil, da ga še danes vse skeli, tekočina se mu je zažrla v ušesa, evstahijevo cev, nos.

"Obvestilo iz Splošne nujne medicinske pomoči izbranemu zdravniku si bom uokviril kot dokument nekega zdajšnjega časa," je še zapisal na Facebooku.

Že včeraj smo poročali, da so bili do novinarjev nasilni tudi izgredniki. Posnetek prikazuje, kako je eden izmed njih pljunil v kamero Nova24: