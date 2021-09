Takšno razdejanje je ostalo po protestu. Hojs: Gre za levi fašizem.

Policisti so po sredinih izgredih v Ljubljani za zdaj pridržali devet oseb. V izgredih je bilo lažje poškodovanih sedem policistov, zaradi uporabe prisilnih sredstev pa je bil poškodovan en udeleženec nasilnega shoda. "Napadalci so očitno bili organizirani in povezani, slišati je bilo tudi navijaške vzklike," je na novinarski konferenci dejal Tomislav Omejec iz Generalne policijske uprave Ljubljana. Njegovo izjavo si oglejte zgoraj.

Generalni direktor policije Anton Olaj: Napadalci so bili organizirani

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil Olaj, policisti pregledujejo posnetke in zbirajo obvestila, potekajo tudi ogledi krajev sredinih dogodkov. Policija bo po njegovih zagotovilih storila vse, da se odkrijejo storilci, pri čemer se bodo osredotočili tudi na tiste, ki so pozivali k nasilnim dejanjem. "Vsi, ki pozivajo in organizirajo shode, se morajo zavedati, da bodo nosili odgovornost," je poudaril.

Na sredinem protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani je namreč prišlo do incidentov in množične kršitve javnega reda in miru. Olaj je spomnil, da so nekateri izgredniki v poslopje državnega zbora in policiste metali nevarne predmete, kot so granitne kocke, steklenice in pirotehnika.

Pri tem je bilo poškodovanih sedem policistov, nihče od njih sicer ni ostal na zdravljenju, je povedal Olaj. Poškodovano je bilo tudi poslopje DZ ter nekaj policijskih vozil.

Policisti so pridržali devet ljudi, od tega jih je sedem osumljenih storitve kaznivega dejanja, dva pa storitve prekrškov. Poleg tega so v sredo obravnavali več deset prekrškov in kaznivih dejanj, pa je pojasnil vodja sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi (GPU) Tomislav Omejec. Kot je še dejal, so bili napadalci očitno organizirani in povezani, slišati je bilo tudi navijaške vzklike.

Hojs: Meja med normalnim protestom in vandalizmom je zelo tanka

Kar se je dogajalo na sredinem protestu v Ljubljani, je nov škandal za demokratično družbo in vsi bi morali pozivati k temu, da se kaj takega ne ponovi, je danes ocenil minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

"Včerajšnji protesti so spet pokazali, da je meja med tem, ko se neka normalna ali miroljubna demonstracija sprevrže v nasilje, in vandalizmom, zelo tanka," je ob robu srečanja upravnega odbora Evropskega azilnega podpornega urada v Portorožu poudaril Hojs. Kot je dodal, se je v sredo ponovno dokazalo, "kaj pomeni uresničitev t. i. levega fašizma v praksi".

"Policija je bila pripravljena, odzvala se je v primernem času," je ocenil Hojs glede kritik o neprimerni oceni tveganja. Ko so na policiji ocenili, da bi se lahko kaj zgodilo, so vpoklicali dodatne policiste, kar pa je po ministrovih besedah povsem normalen postopek. V nasprotnem primeru "bi me najbrž danes spraševali, zakaj je tam stalo 30, 50 'robocopov', če pa je bil napovedan miroljuben protest".

"Dialog in protesti da, nasilje ne. Glede tega moramo biti popolnoma enotni, ker nasilje ogroža vse nas. Vsa različna stališča lahko svobodno izrazimo le na dostojen in miren način. Sinočnji izgredi ne smejo naleteti na našo ravnodušnost, kaj šele na razumevanje ali odobravanje. Vsi vemo, da glede ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 obstajajo različna mnenja. V okviru strokovnih usmeritev jih skušajo pristojne oblasti, kolikor je mogoče, upoštevati. Takoj, ko so zdravstvene razmere to dopuščale, sem na njihovo prošnjo 28. aprila letos na pogovor sprejel predstavnike civilnih iniciativ, ki nasprotujejo cepljenju in drugim ukrepom za zajezitev virusa. Poslušal sem njihova mnenja in jim povedal, da sem jih sprejel zato, ker menim, da mora potekati dialog o teh vprašanjih," je glede protestov sporočil predsednik republike Borut Pahor in dodal:

"Dejal pa sem, da popolnoma zaupam strokovnim odločitvam v boju z epidemijo, in k temu pozivam tudi preostale. Tedaj, in sicer prav pred kratkim, tudi na tiskovni konferenci po posvetu z ministrom za zdravje in strokovno skupino 10. septembra, sem poudaril, da se mi zdi odločilnega pomena, da kot skupnost ostanemo skupaj, in tako moramo iti skozi to stisko, v kateri smo se znašli. Med nami so razlike, vendar moramo delati vse, da te razlike ne poglabljamo, ampak se medsebojno spodbujamo. Vselej sem pripravljen na dialog o vseh pomembnih vprašanjih za našo skupnost. Razumem tudi, da smo zaradi težav in omejitev, ki jih virus prinaša v naša življenja, vsi utrujeni in marsikomu zmanjka potrpljenja. Vendarle pa od sogovornikov upravičeno pričakujem, da se bodo odrekli vsakršnemu nasilju."

