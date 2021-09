Zapustil nas je legendarni Dušan Ivković

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni Duda bo z velikimi črkami zapisan v zgodovine košarke. Osvojil je praktično vse, kar se osvojiti da. Bil je gospod z veliko začetnico. Z reprezentanco "plavih" (modrih, op. a.), kot se je imenovala jugoslovanska izbrana vrsta, se je veselil številnih uspehov. Leta 1988 jo je popeljal do srebrne olimpijske medalje v Seulu. Dve leti pozneje se je Jugoslavija pod njegovo taktirko veselila zlate medalje na svetovnem prvenstvu.

Prav posebno poglavje je bilo evropsko prvenstvo leta 1989, ko je Jugoslavija v Zagrebu deklasirala tekmece in v velikem slogu stopila na evropski vrh. Prav tako je bil na čelu izbrane vrste dve leti pozneje v Italiji. Del legendarne generacije je bil tudi naš Jure Zdovc, ki je bil nepogrešljiv član takratnega moštva. Le pri zadnjem uspehu v Italiji je slovenski košarkar pred odločilnimi boji zapustil izbrano vrsto, saj si je ravno v takratnem času Slovenija utirala pot k osamosvojitvi.

V nadaljevanju se je še enkrat zasedel selektorski stol. Med letoma 2008 in 2013 je poveljeval srbski izbrani vrsti. Z Zdovcem pa sta se ponovno srečala na Poljskem leta 2009. V polfinalu je že vse kazalo, da bo Slovenija na čelu s selektorjem Zdovcem preskočila Srbijo, ki se je v zaključku vrnila in po podaljšku vstopila v finale, v katerem je nato izgubila proti Španiji in se zaustavila pri srebrnem odličju.

Pečat je pustil tudi na klubskem področju. Z Olympiacosom je dvakrat osvojil prestižno Evroligo (1997, 2012), bil tudi trener leta v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. V klubski karieri je kot trener vodil številne klube, med njimi Partizan, Aris, Radnički, za katerega je tudi igral, Šibenko, Vojvodino, Paok, Panionios, Olympiacos, AEK Atene, CSKA Moskvo, Dinamo Moskvo in Anadolu Efes.

V svetu košarke bo za vselej zapisan z zlatimi črkami.

Umrl je za posledicami vode v pljučih in herpesa v 78. letu starosti.