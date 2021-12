Za vedno so se poslovili …

Odmeva tragedija iz Söldna v Avstriji, kjer se je 23. novembra pri snemanju filma smrtno ponesrečil eden najboljši slovenskih deskarjev vseh časov. Marko Grilc, štirikratni mladinski svetovni prvak, zmagovalec tekme svetovnega pokala v disciplini big air (London 2010), zmagovalec tekmovanja Billabong Air & Style v Innsbrucku leta 2009 in O’Neil Evolution Slopestyle leto pozneje, skupno drugi v seštevku svetovnega pokala v big airu leta 2008, dobitnik kolajne na X games …, je umrl star 38 let.

Slovo dveh nogometnih legend

Foto: Vid Ponikvar 9. septembra je v 75. letu starosti je umrl velikan slovenskega nogometa Danilo Popivoda. Nekdanji odlični napadalec ljubljanske Olimpije je za jugoslovansko reprezentanco odigral 20 tekem in bil član izbrane vrste na svetovnem prvenstvu leta 1974.

Popivoda se je rodil v Lovćenacu v Srbiji. Za člansko ekipo Olimpije pa je debitiral pred 56 leti, od takrat pa je v dresu zeleno-belih zbral 261 tekem in dosegel 66 zadetkov. Leta 1975 se je preselil v Nemčijo, kjer je igral za Eintracht iz Braunschweiga.

Za Popivodo je tudi uspešna reprezentančna kariera v dresu Jugoslavije. Skupaj z Brankom Oblakom je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu leta 1974 v takratni Zahodni Nemčiji ter na evropskem prvenstvu leta 1976, ki ga je gostila Jugoslavija. Za izbrano vrsto nekdanje skupne države je skupaj zbral 20 nastopov in dosegel pet golov.

Foto: Reuters Že 15. avgusta pa se je pri 75 letih za vselej poslovil legendarni nemški nogometaš Gerd Müller. Eden najboljših napadalcev v zgodovini je v karieri dosegel 365 prvenstvenih zadetkov za Bayern v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Skupno je v vseh tekmovanjih dosegel kar 566 golov na 607 tekmah za Bavarce. Za reprezentanco takratne Zahodne Nemčije je na 62 tekmah dosegel kar 68 golov. Svetovni prvak je z Zahodno Nemčijo postal leta 1974 na domačem SP, potem ko je v finalu proti Nizozemski dosegel edini gol na tekmi. Dve leti prej pa je bil član reprezentance, ki je slavila na evropskem prvenstvu. Zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu je prejel leta 1970.

26. julija je v Mariboru v 90. letu starosti umrl nekdanji nogometaš Ivan Toplak, najprej odličen napadalec, pozneje slovito trenersko ime. Toplak je leta 1984 v Los Angelesu na olimpijskih igrah do bronaste medalje vodil reprezentanco Jugoslavije, v kateri sta bila tudi Srečko Katanec in Marko Elsner. Kot igralec je Toplak z beograjsko Crveno zvezdo osvojil štiri naslove državnega prvaka. Leta 1951, po petih letih pri Braniku, je šel igrat k članom ljubljanske Olimpije. Od tam pa leta 1954 k Crveni zvezdi, velikan iz Beograda mu je v sedmih letih naštel 210 tekem in strašnih 144 zadetkov za rdeče-bele.

Nogomet Letos so umrli še Tommy Docherty, nekdanji trener angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda in selektor ter igralec Škotske, pa nekdanji nogometaš Manchester Cityja in angleške reprezentance Colin Bell, slovaški nogometni strokovnjak Jozef Vengloš, Enrique Perez Diaz, bolj znan kot Pachin, nekdanji branilec španskega nogometnega velikana Reala Madrida, Argentinec Leopoldo Luque, Italijan Mauro Bellugi, le nekaj mesecev po tem, ko so mu zaradi zapletov z okužbo z novim koronavirusom amputirali obe nogi, madžarski nogometni sodnik Sandor Puhl, Italijana Tarcisio Burgnich in Giampiero Boniperti, nekdanji angleški reprezentančni branilec Terry Cooper, angleški nogometaš in prvi strelec na večni lestvici Tottenhama Jimmy Greaves, nekdanji zvezdnik Liverpoola Roger Hunt, ki je leta 1966 z angleško reprezentanco na Wembleyju osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, legendarni srbski nogometni vratar Dragan Pantelić, pa nekdanji škotski trener Walter Smith, nekdanji igralec Eintrachta in zahodnonemški reprezentant Bernd Nickel, nekdanji nogometaš angleškega Wolverhamptona Ron Flowers, nekdanji vezist Liverpoola in Arsenala ter angleški reprezentant Ray Kennedy, Horst Eckel, zadnji preživeli član nemške nogometne reprezentance, ki je leta 1954 osvojila naslov svetovnega prvaka, nekdanji legendarni nogometaš Partizana Momčilo Vukotić, pa napadalec angleškega nogometnega velikana Liverpoola Ian St John. Sportal Obrazi, ki jih bomo pogrešali Štirje nogometaši in predsednik brazilske četrtoligaške ekipe Palmas Futbol e Regatas so izgubili življenje v letalski nesreči, ki se je zgodila pri vzletu letala na letališču v Luzimanguesu, na prijateljski nogometni tekmi bolgarskih nižjeligaških ekip pa ke med igro trenerja in nekaj igralcev na rezervni klopi zadela strela, 41-letni trener Lesičeva Ivan Rančev je umrl. V starosti 52 let je v Neaplju umrl Hugo Maradona, mlajši brat bolj slavnega Diega, ki se je od življenja poslovil pred dobrim letom. Tako kot za Diega je bil tudi za Huga, prav tako nekdanjega nogometaša, usoden srčni napad, je na spletni strani navedbe italijanskega tiska potrdil Napoli. V začetku marca je v 65. letu starosti v Zagrebu po dolgotrajni bolezni umrl nekdanji legendarni nogometni igralec zagrebškega Dinama in nekdanji hrvaški selektor Zlatko Cico Kranjčar.

Slab začetek leta

Leto se je že začelo slabo, v začetku januarja je le nekaj dni pred svojim 69. rojstnim dnem umrl dolgoletni novinar časnika Delo Vito Divac. Divac, nekdanji sodelavec, odlični novinar in vrhunski komentator, je poročal s številnih olimpijskih iger, evropskih in svetovnih prvenstev in drugih največjih športnih tekmovanj doma in v tujini, so tedaj zapisali pri Delu, kjer je Divac svojo pot v športni redakciji začel leta 1970 kot honorarni novinar in zanj pisal do upokojitve leta 2017.

Foto: MaPa

Rokometni svet objokuje …

Foto: RK Celje Pivovarna Laško 23. decembra je po hudi bolezni v 53. letu starosti umrl Boštjan Strašek, eden izmed trenerjev mlajših selekcij rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško ter dolgoletni član celjskega kluba. Strašek je prepoznano ime celjskega kluba in nasploh slovenskega rokometa. Bil je dolgoletni član Celja med letoma 1985 in 1996; 11 sezon je bil igralec članske ekipe Celja, v zadnjih sezonah pa je bil trener mlajših selekcij kluba, ki jim je predajal svoje znanje, je poročala STA.

Strašek je bil tudi član prve slovenske članske rokometne reprezentance, za katero je sicer skupaj zbral 36 uradnih nastopov.

Sredi marca je v 52. letu starosti v Minsku po zahrbtni bolezni umrl nekdanji slovenski rokometni reprezentant in trener Tomaž Čater. Bil je bil član izbrane vrste, ki je po slovenski osamosvojitvi odigral zgodovinski prvo tekmo proti Hrvaški. Čater je bil v času igralske kariere član Celja Pivovarne Laško. Po koncu kariere je zaplul v strokovne vode in uspešno vodil ženske ekipe, v zadnjih letih pa je opravljal vlogo selektorja reprezentance Belorusije.

Poslovila sta se še legendarni hrvaški rokometaš Zlatko Saračević, trener ženske ekipe Podravke Vegete, ki mu je postalo slabo po derbiju hrvaškega prvenstva proti zagrebški Lokomotivi, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer pa ga zdravniki niso mogli rešiti. Portugalski reprezentančni rokometni vratar Alfredo Quintana pa je umrl pri vsega 32 letih za posledicami srčnega infarkta.

Košarkarskim legendam leto 2021 ni prizaneslo

V 78. letu starosti je umrl legendarni košarkarski trener Dušan Duda Ivković. Srbski mediji so poročali, da je Ivković umrl za posledicami herpesa in vode v pljučih.

Ivković velja za enega najuspešnejših košarkarskih trenerjev v Evropi, med drugim je kot selektor Srbije osvojil srebro na evropskem prvenstvu 2009, kot jugoslovanski selektor pa je bil zlat na EP 1989, 1991 in 1995, svetovni prvak 1990 in srebrn na olimpijskih igrah 1988.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Legendarni košarkar beograjskega Partizana, nekdanji reprezentant Jugoslavije in eden od najboljših strelcev v zgodovini črno-belih Boban Petrović je umrl v Južnoafriški republiki. Petrović, katerega dober prijatelj je bil Slovenec Peter Vilfan, je igral tudi za ljubljansko Olimpijo.

V Beogradu je v 77. letu starosti umrl legendarni košarkar Partizana in reprezentance Jugoslavije Dragutin Miško Čermak. Bil je član zlate generacije jugoslovanske košarke, ki je leta 1970 v ljubljanskem Tivoliju osvojila naslov svetovnih prvakov.

Hrvaški mediji pa so poročali, da je umrl Goran Sobin, nekdanji košarkar slovite splitske Jugoplastike. Sobin, ki se ga navijači Jugoplastike spomnijo kot centra, ki je znal v ključnih trenutkih zablesteti s klopi, je preminil v 59. letu starosti zaradi posledic srčnega infarkta.

V Splitu je v 52. letu življenja umrla Žana Lelas, ena najboljših košarkaric s področja nekdanje Jugoslavije. Splitčanka, ki je leta 1998 osvojila srebrno kolajno z reprezentanco Jugoslavije, je imela bogato mednarodno kariero, od leta 1996 do 1998 pa je igrala tudi za Ježico, v tisti časih najboljšo slovensko ekipo, poroča Slobodna Dalmacija.

V začetku januarja je v 71. letu starosti po težkem boju z rakom na možganih umrl nekdanji ameriški košarkar in trener Paul Westphal. V 62. letu življenju je v svojem rodnem mestu Trebinju v BiH za posledicami okužbe z novim koronavirusom umrl legendarni košarkar Partizana in občasni jugoslovanski reprezentant Milenko Savović, ameriško košarkarsko moštvo Utah Jazz pa je sporočilo, da je pri 64 letih umrl njihov nekdanji zvezdnik Mark Eaton.

Konec marca je v 87. letu starosti umrl eden velikanov košarke Elgin Baylor. Baylor velja za enega najboljših košarkarjev v zgodovini, enajstkrat je igral na tekmi zvezd, desetkrat je bil izbran v najboljše peterke v ligi NBA, vse to v 14 sezonah, ko je igral za Los Angeles Lakers (1958-1971). Je tudi član košarkarskega hrama slavnih.

Tik pred iztekom leta pa je v 89. letu starosti umrl še Sam Jones, desetkratni prvak severnoameriške košarkarske lige NBA z ekipo Boston Celtics,

Slovo dolgoletnih funkcionarjev

Foto: Vid Ponikvar 21. avgusta je v 77. letu v Ljubljani umrl dolgoletni športni funkcionar Ernest Aljančič. Aljančič je bil v športnih vodah najbolj znan kot dolgoletni predsednik Hokejske zveze Slovenije in član sveta Mednarodne hokejske zveze IIHF. "Nestl", ki je imel zadnja leta različne zdravstvene težave, je odraščal v športni družini, njegov oče je bil med začetniki hokejske igre na tem območju in tudi član hiše slavnih IIHF. Aljančič, pravnik po poklicu, se je kot najstnik rekreativno ukvarjal z nogometom, resneje pa z rokometom in predvsem hokejem na ledu, kjer je zbral tudi šest reprezentančnih nastopov. Bil je tudi eden prvih v Sloveniji, ki se je ukvarjal s športnim trženjem, delal je s smučarsko zvezo, leta 1997 pa je na vrhu Hokejske zveze Slovenije nasledil Ljuba Jasniča, prav tako prepoznavnega športnega funkcionarja. Ko je hokejsko zvezo vodil Aljančič, se je Slovenija leta 2001 prvič prebila v elitno skupino, je pisala STA.

Hokej Umrl je tudi Mark Pavelich, ki je bil ključni sestavni del ameriške olimpijske hokejske reprezentance, ki je leta 1980 v Lake Pacidu premagala sovjetski rdeči stroj in z zmago nad Finci osvojila zlato. Mrtvega so našli v sanatoriju za duševno zdravje v zvezni državi Minnesoti. Slovaško je pretresla novica, da je v bolnišnici umrl Boris Sadecky, 24-letni hokejist Bratislave Capitals v ligi ICEHL, v kateri nastopa tudi SŽ Olimpija. Sadecky se je nekaj dni pred tem zgrudil na tekmi slovaškega kluba proti Dornbirnu. Nekdanji kanadski hokejist George Armstrong, ki je bil kapetan ekipe Toronto Maple Leafs pri štirih naslovih prvaka lige NHL, je umrl v 91. letu starosti, doma v Koloradu pa je umrl legendarni hokejist in hokejski delavec Ralph Backstrom, šestkratni zmagovalec tekmovanja za Stanleyjev pokal z Montreal Canadien. V 82. letu starosti se je poslovil oče enega največjih hokejskih zvezdnikov vseh časov Wayna Gretzkyja, Walter Gretzky, iz ruskega hokeja pa so poročali o tragični smrti mladega igralca, ki ga je plošček nesrečno zadel v glavo in je za posledicami udarca je umrl. Hokejski vratar Matiss Kivlenieks, član NHL ekipe Colubus Blue Jackests, je izgubil življenje v tragični nesreči na zabavi ob ameriškem prazniku 4. julija v predmestju Detroita, nekdanji hokejski vratar Tony Esposito, član hiše slavnih in zmagovalec tekmovanja za Stanleyjev pokal, pa po letih boja z rakom trebušne slinavke.

Fis, Mok in Svetovna atletika

Foto: Guliverimage 10. julija je umrl nekdanji predsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis) Gian Franco Kasper. V Fisu je deloval 46 let, od tega 23 kot predsednik, ko ga je na 52. skupščini 4. junija nasledil Johan Eliasch. Sedeminsedemdesetletnega Kasperja so v bolnišnico sprejeli le nekaj dni pred volilnim kongresom in je tam ostal do smrti. Švicar je bil član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) med letoma 2000 in 2018, ko je na kongresu v Buenos Airesu prejel nagrado olimpijski red in postal častni član Moka.

29. avgusta je 80. letu starosti umrl nekdanji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Jacques Rogge. Belgijec je olimpijsko družino vodil med letoma 2001 in 2013, ko ga je zamenjal zdajšnji predsednik Nemec Thomas Bach. "Jacques je ljubil šport in je bil rad s športniki. Svojo strast do športa je prenesel na vsakogar, ki ga je poznal. Njegovo veselje do tega je bilo prav nalezljivo," je v sporočilu za javnosti o svojem predhodniku povedal Bach.

Rogge, po poklicu kirurg, z modernizacijo in preoblikovanjem mednarodnega komiteja za vselej zapisal v olimpijsko gibanje. Njegov projekt pa so med drugim tudi olimpijske igre mladih, ki so prvo izvedbo doživele v Singapurju 2010.

V oseminosemdesetem letu starosti je umrl nekdanji prvi mož svetovne atletike Lamine Diack. Senegalec je bil predsednik kraljice športov med letoma 1999 in 2015, ko ga je na kongresu pred svetovnim prvenstvom v Pekingu nasledil Britanec Sebastian Coe.

Olimpizem V kanadskem Vancouvru je po dolgem boju z rakom umrla 55-letna Kathleen Heddle, trikratna olimpijska prvakinja v veslanju, v 80. letu starosti umrla nekdanja nemška olimpijska zmagovalka v suvanju krogle Margitta Gummel, po dolgi in težki bolezni pa je v 71. letu starosti v Dubrovniku umrl eden najboljših vaterpolistov Juga, nekdanji reprezentant in olimpijec Hrvat Đuro Savinović, Nekdanja nemška plavalka Ursula Happe, olimpijska prvakinja v plavanju, je umrla v starosti 94 let, v 79. letu starosti je umrl znani avstralski plavalec iz šestdesetih in sedemdesetih let minulega stoletja John Konrads, nekdanji veslaški svetovni prvak Filippo Mondelli, ki je Italiji pomagal kvalificirati se na letošnje olimpijske igre v Tokiu, pa je umrl zaradi kostnega raka, star 26 let. Pri 74 letih je za posledicami infarkta umrl nekdanji svetovni rekorder in dobitnik dveh zlatih koljan z OI iz Mehike 1968, Američan Lee Evans, v 76. letu starosti pa je umrla italijanska atletinja Paola Pigni-Cacchi. V 73. letu starosti je v Srbiji umrla ena najboljših atletinj nekdanje Jugoslavije Vera Nikolić. Nekdanja svetovna in evropska rekorderka na 800 m je konec januarja utrpela možgansko kap. V 71. letu starosti je umrl srbski atlet Nenad Stekić, nekdaj izvrsten tekmovalec v skoku v daljino, v 67. letu starosti pa je za posledicami srčnega zastoja umrl nekdanji sovjetski metalec kladiva Jurij Sedih.

Črni dnevi za motošport

30. maja je v bolnišnici Carregi v Firencah umrl komaj 19-letni Jason Dupasquier. Švicarski dirkač se je dan prej hudo poškodoval v kvalifikacijah razreda moto3 za današnjo veliko nagrado Italije v Mugellu.

Dupasquier je padel v zadnjih trenutkih sobotnih kvalifikacij. Po padcu je vanj trčil še Japonec Ayumu Sasaki. V trčenje je bil vpleten še Španec Jeremy Alcoba, a ne Japonec ne Španec nista bila huje poškodovana.

Po 40 minutah posredovanja reševalcev ob stezi so 19-letnega Švicarja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Firencah. Danes so iz bolnišnice sporočili, da je dirkač utrpel "hudo možgansko okvaro" in je ponoči prestal operacijo.

Foto: Guliverimage

28. novembra je v starosti 79 let umrl Frank Williams, ustanovitelj in nekdanji vodja moštva ekipe z njegovim imenom v svetovnem prvenstvu formule 1. Williamsa so v petek sprejeli v bolnišnico, kjer je danes umrl v krogu družine. "Njegovo življenje je poganjala strast po motošportu. Njegova zapuščina je neizmerljiva, za vedno bo del formule 1. Bil je privilegij, da smo ga poznali in delali z njim," so ob novici o smrti Williamsa zapisali na spletni strani formule 1.

Formula ena je izgubila še eno znano ime, konec maja je v 82. letu starosti namreč umrl tudi nekdanji predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Max Mosley. Predsednik Fie je postal leta 1993, potem ko je pred tem opravljal različne funkcije v motošportu, vključno s formulo 1. Predsednik Fie je bil tri mandate, in sicer do leta 2009.

Motošport Konec februarja se je poslovil legendarni finski voznik relija Hannu Mikkola. Umrl za posledicami raka, star je bil 78 let. Mikkola je bil svetovni prvak leta 1983, kar sedemkrat pa je osvojil sloviti reli 1000 jezer v domovini. Že v začetku leta je za posledicami padca v sedmi etapi vzdržljivostnega relija Dakar umrl francoski motociklist Pierre Cherpin. Nekdanji argentinski dirkač v formuli ena Carlos Reutemann je umrl v bolnišnici star 79 let po dolgem boju z boleznijo. Pri 60 letih je v domovini za posledicami srčne bolezni umrl nekdanji španski dirkač formule 1 Adrian Campos, pa tudi Američan Bobby Unser, ki je dirkal tudi v formuli 1. Motociklistični svet je pretresla novica o smrti komaj 15-letnega obetavnega španskega dirkača Deana Berte Vinalesa, ki je podlegel hudim poškodbam po padcu na preizkušnji svetovnega prvenstva razreda superbike v kategoriji supersport 300 v španskem Jerezu. V plazu blizu solnograškega Lackenspitzeja so umrle tri osebe, med njimi tudi 19-letni nadarjeni motokrosist Rene Hofer. Njegovo tragično smrt je preko družbenih omrežij potrdila tudi njegova ekipa KTM, s katero je tekmoval v razredu MX2. Drzni ameriški motociklist Alex Harvill je pri 28. letih umrl, ko je skušal z motorjem postaviti najdaljši skok z rampe.

Tragedija zarezala v družino Peterka

1. junija je v tragični prometni nesreči umrl nekdanji smučarski skakalec Uroš Peterka, ki je v celinskem pokalu dvakrat stal na stopničkah. Devetintridesetletni Uroš Peterka, mlajši brat dvakratnega dobitnika velikega kristalnega globusa Primoža Peterke, se je z motorjem smrtno ponesrečil v Ločici pri Vranskem. Nesreča se je zgodila, ko je 26-letni voznik tovornega vozila vozil iz smeri Ločice pri Vranskem proti Trojanam in je pričel polkrožno obračati vozilo ter pri tem zapeljal na levo stran smernega vozišča, zaradi česar je v tovorno vozilo trčil 39-letni nekdanji član SSK Mengeš.

Foto: Vid Ponikvar

Planinec, alpinist, gorski vodnik, veteran gorskih reševalcev

Konec maja je v 74. letu starosti umrl Marjan Ručigaj (1948 - 2021), planinec, alpinist, gorski vodnik, veteran gorskih reševalcev Gorsko reševalne službe Kranj in inštruktor. Ručigajeva planinsko alpinistična in gorsko reševalna pot se je pričela ob koncu šestdesetih let. V letu 1971 mu je bilo zaupano vodenje alpinističnega odseka Planinskega društva Kranj. Leta 1972 je bil član prve slovensko-jugoslovanske alpinistične odprave v Afriko v gorstvo Kilimandžara in Mawenzija, na kateri je skupaj s Stanetom Bergantom preplezal smer čez ledenik Ratzel na vrh najvišje točke gore Uhuru Peak (5895 m) na robu kraterja ognjenika Kibo.

Boks, tenis, kolesarstvo, NFL ...

Foto: Guliver Image Sredi marca je boksarska legenda Marvin Hagler, nesporni svetovni prvak v srednji kategoriji med letoma 1980 in 1987, je v soboto umrl v starosti 66 let. Hagler se je v ringih boril med letoma 1973 in 1987, v zlati dobi tega športa je bil del nekaj epskih dvobojev. Profesionalni kariero je končal z 62 zmagami, od tega 52. s knockoutom, tremi porazi in dvema neodločenima izidoma. Nesporno krono svetovnega prvaka je ubranil branil 12-krat.

Umrl je nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa in lige NFL Vincent Jackson, ki je v karieri igral za San Diego Chargers in Tampa Bay Buccaneers.

Teniška hiša slavnih je objavila, da je 13. julija v starosti 94 let umrla nekdanja teniška igralka Shirley Fry Irvin. Američanka je v svoji karieri med posameznicami na vsakem od turnirjev velike četverice zmagala po enkrat, poleg tega je na največjih turnirjih osvojila še 13 lovorik v konkurenci dvojic.

V bolnišnici v Montrealu pa je umrla mehiška boksarka, ki je bila tam priklopljena na aparate za ohranjanje življenja vse od usodnega dvoboja. Jeanette Zacarias je imela zgolj osemnajst let.

V prometni nesreči v belgijskem Zeebruggu je umrl nekdanji danski poklicni kolesar Chris Anker Soerensen, ki bi moral za dansko televizijo TV2 Sports prenašati dirke s svetovnega prvenstva v Bruggeju. Sedemintridesetletnega Soerensena, ki je bil na kolesarskem izletu, je zbil avtomobil.

Pri 83. letih je za posledicami Parkinsonove bolezni umrl nekdanji španski teniški igralec Manolo Santana. V 86. letu starosti je umrl nekdanji trener lige v ameriškem nogometu NFL John Madden, ki je zasedbo iz Kalifornije, Oakland Raiders, popeljal do naslova prvaka, zmage na super bowlu, leta 1976. Za mnoge je bil prvi obraz tega športa.