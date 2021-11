Tragična novica iz Söldna: smrtno se je ponesrečil znani slovenski deskar

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je deskar med spustom v globokem snegu padel in udaril ob zasneženo skalo. Po navedbah policije med deskanjem ni nosil čelade. Kljub takojšnjemu oživljanju je 38-letni Slovenec umrl zaradi poškodb.

Družina mu je pomenila vse na svetu. Foto: Facebook.com/grilo.si

Kdo je bil Marko Grilc?

Marko Grilc je bil eden najuspešnejših slovenskih deskarjev vseh časov, zagotovo pa najboljši in najbolj prepoznaven slovenski deskar prostega sloga.

Štirikratni mladinski svetovni prvak, zmagovalec tekme svetovnega pokala v disciplini big air (London 2010), zmagovalec tekmovanja Billabong Air & Style v Innsbrucku leta 2009 in O’Neil Evolution Slopestyle leto pozneje, skupno drugi v seštevku svetovnega pokala v big airu leta 2008, dobitnik kolajne na X games …

Bil je tudi eden od pionirjev snemanja športnih filmov v deskanju in že več kot deset let zelo usmerjen tudi v družbene medije. "Že kmalu sem začutil, da je tukaj prihodnost in da lahko prek teh kanalov predstavimo ne le deskanje, ampak tudi nekaj več, inspiracijo iz vsakdanjega življenja," nam je pripovedoval januarja letos, ko smo ga gostili v rubriki Druga kariera.

Že na začetku devetdesetih je nastopil v deskarskem filmu z naslovom Words for snow (od 31. minute naprej):

Promotor deskanja

Čeprav je nanizal serijo uspešnih rezultatov, so ga še bolj zaposlovali in razveseljevali deskarski projekti, znotraj katerih je pred leti raziskoval meje mogočega, v zadnjem obdobju pa je promoviral deskanje med mladimi in predstavljal različne blagovne znamke.

Lani je za najboljše upravljanje družbenih omrežij na ravni športnika prejel priznanje sporto.

"V življenju ni starostne omejitve za nič, sam določiš, kdaj se boš predal. Jaz nikoli ne bom nehal deskati," je zatrdil v intervjuju za Sportal aprila 2017. Le nekaj mesecev prej si je pri padcu hudo poškodoval hrbet, kar ga je pripeljalo do korenitega preoblikovanja lestvice življenjskih prioritet.

Novembra 2017 si je med deskanjem zlomil hrbet. Poškodba je korenito spremenila njegov pogled na svet. Foto: Instagram

"Ko se zgodi nekaj tako hudega in je na nitki, ali bom še kdaj hodil oziroma bom obsojen na invalidski voziček, ni več tako pomembno vprašanje kot, na primer, ali bom še lahko tekmoval. Pomembno je bilo le to, da bom lahko delal najbolj osnovne stvari, in to s svojo družino. O deskanju takrat sploh nisem razmišljal, sem pa seveda bil motiviran, da bi nadaljeval. Ugotovil sem, kaj mi je pomembno in kaj ne. Pomembna sta mi bila družinsko življenje in možnost, da bi deskal. Po nesreči sem veliko stvari opustil in čas raje preživljal z družino, iz tega je tudi sledilo, da smo začeli skupaj deskati. Mislim, da se vsaka huda stvar, ki ti jo uspe rešiti pozitivno, pri športnikih na primer velja to za poškodbe, lahko izkaže za zelo dobro izkušnjo," je januarja letos pripovedoval v pogovoru za Sportal.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Družinski človek

Ljubezen do deskanja na vodi in snegu sta podedovala oba otroka, desetletni sin Maxx in šestletna hčerka Emma. Ta je v začetku lanskega leta zaradi deskarskega posnetka na spletu postala prava senzacija.

Z zaročenko, glasbenico Nino Key, sta pričakovala tretjega otroka.