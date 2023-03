Spet se bodo spomnili pokojnega Marka Grilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

18. in 19. marca 2023 bo na smučarski destinaciji Absolut Park v Flachauu potekal spominski deskarski dogodek za pokojnega Marka Grilca - Grilota.

V soboto in v nedeljo, 18. in 19. marca 2023, bodo v avstrijskem Flachauu Winklu na smučarski destinaciji Absolut Park ponovno pripravili dogodek v spomin na umrlega slovenskega profesionalnega deskarja Marka Grilca.

Marko Grilc "Grilo", ki se je smrtno ponesrečil novembra 2021, je bil globalna deskarska legenda. Nanj se bodo ponovno spomnili na spominskem dogodku (The Grilo Memorial), ki bo prihodnji konec tedna, 18. in 19. marca 2023, od 10. ure naprej v Flachauu Winklu na smučarski destinaciji Absolut Park.

Udeleženci bodo soboto začeli s slavnostnim spustom "za Grilota", ob 11. uri bo sledilo deskanje s profesionalnimi deskarji, ki bodo mlajšim dali nekaj koristnih napotkov, na koncu dneva pa izbrali tiste deskarje, ki so v dnevu najbolj napredovali.

Ob 13. uri se bo dogajanje preselilo v park, kjer bodo deskarji v čast Marku Grilcu izvajali zanj značilne flipe oziroma obrate v segmentu "40 flipov za Grilota". V soboto bo potekal tudi trening za "banked" slalom, ki se bo odvijal v nedeljo ob 10.30.

Poseben trenutek bo ob 14. uri, ko bodo slavnostno postavili spominsko tablo ob skakalnici, ki je bila izdelana že lani in nosi ime Grilo. Če bodo vremenski pogoji to omogočali, bodo profesionalni deskarji skakalnico tudi preizkusili. Na koncu bo sledilo še druženje s podelitvijo nagrad.

Organizatorji na dogodek vabijo vse, ki bi se želeli še enkrat spomniti umrlega deskarja. Tam bodo tudi preostali člani družbe "The Grilos" – žena Nina in otroci Maxx in Emma.

