Poslovil se je pisec legendarnih smučarskih zgodb

V noči na sredo je slovensko športno novinarstvo ostalo brez enega od najbolj prepoznavnih obrazov. Poslovil se je Vito Divac, v zadnjih letih upokojenec, pred tem pa vrsto let sooblikovalec številnih športnih zgodb.

Svojo novinarsko pot je leta 1974 začel pri časopisni hiši Delo. Del kariere je prebil pri agenciji Tanjug. Po razpadu nekdanje skupne države in vrnitvi v Delovo stopnico pa je kot novinar spremljal številne uspehe slovenskega športa. Največji pečat je kot mojster besed in pronicljivih misli ter komentator in kronist pustil v alpskem smučanju, atletiki in kolesarstvu.

Poročal je s številnih svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. Ob koncu kariere ga je najbolj zaznamovalo poročanje o najboljši slovenski alpski smučarki vseh časov Tini Maze. Leta 2017 se je skupaj z njo podpisal pod biografski roman "Jaz. Tina." V zadnjem obdobju je pripravljal še knjigo o Miroslavu Cerarju.