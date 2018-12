Bi lahko Ilka Štuhec smučala po progi Tine Maze?

Po sledeh pobude, da bi na smučiščih v Kranjski Gori in na Pohorju proge svetovnega pokala poimenovali po Bojanu Križaju, Roku Petroviču, Mateji Svet in Tini Maze. Kaj pravijo organizatorji pokala Vitranc in Zlate lisice?

Tone Vogrinec je z orošenimi očmi in stisnjenima ustnicama prikimal. Jure Franko je sprožil glasen aplavz. Bojan Križaj je le skromno opazoval vsesplošno odobravanje polne dvorane tržiškega kulturnega doma. Takšni so bili ob pogovornem večeru ob odprtju stalne razstave smučarskega muzeja Bojan Križaj, naš junak in zmagovalec odzivi na javno pobudo upokojenega novinarja in svojevrstnega smučarskega kronista Vita Divca. Ta je mariborskim in kranjskogorskim organizatorjem tekem svetovnega pokala namignil, naj tekmovalne proge poimenujejo po svojih junakih in zmagovalcih.

Pobudnik akcije Vito Divac v primežu Bojana Križaja in Toneta Vogrinca Foto: Mediaspeed

Bojan, Rok, Tina in Mateja

"Podkoren in Radvanje sta lepi imeni, a zgodbe, ki so jih spisali Bojan, Rok, Tina in Mateja, so svetovne zgodbe in ponos Slovenije," je dejal Divac, ki organizatorjem kranjskogorskega pokala Vitranc svetuje poimenovanje prog po Bojanu Križaju (dvakrat je slavil zmago na domači tekmi – 1982 in 1986) in Roku Petroviču (zmagovalcu podkorenskega slaloma leta 1985), mariborske Zlate lisice pa po Mateji Svet (pod Pohorjem je bila najboljša v veleslalomu leta 1990, ob tem pa je slavila še dve zmagi v Kranjski Gori 1988) in Tini Maze (dobila je kar tri pohorske preizkušnje – 2005, 2009 in 2013). Tovrstna poimenovanja so v tujini pogosta.

Rok Petrovič in Bojan Križaj pod podkorensko strmino Foto: Janez Pukšič, hrani: MNZS Lindsey se bo poslovila na svoji progi

V Lenzerheideju smučarji tekmujejo na progi Silvana Beltramettija. V Flachauu je strmina poimenovana po Hermannu Maierju. V Bormiu je tovrstne časti deležna Deborah Compagnoni, v Bad Kleinkirchheimu na ta način častijo Franza Klammerja … Najbolj svež primer pa prihaja iz Lake Louisa. V tem kanadskem smučarskem središču so namreč pred dnevi naznanili, da se bo proga svetovnega pokala po novem imenovala Lake Lindsey Way. Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn naj bi tako čez eno leto kariero končala na progi z njenim imenom, na kateri je sicer slavila kar 16 zmag.

"Dobra pobuda!"

In odziv? "Pobudo podpiram. Gre za način priznavanja izjemnosti naših športnih velikanov. Če govorimo o Zlati lisici je ledino zanesljivo orala Mateja Svet, njeno delo pa je več kot uspešno nadaljevala Tina Maze. S takšnim poimenovanjem bi se jima zahvalili za vse, verjamem pa, da bi s tem veliko pridobilo tudi smučišče," odgovarja dolgoletni generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice Srečko Vilar, ki je nakazal tudi pot do uresničitve pobude. "Sklep bi moral najprej sprejeti organizacijski komite, nato pa bi tovrstne aktivnosti morali nadaljevati še pri upravitelju smučišča," je dodal.

Rdeča luč za Jureta Koširja

Potrkali smo tudi na kranjskogorska vrata in za komentar poprosili še gorenjskega smučarskega Srečka. "Legitimna pobuda, ki pa ni prva tovrstna. Pred leti je organizacijski odbor razpravljal o poimenovanju proge po Juretu Koširju. Prevladalo je mnenje, da vztrajamo pri Podkorenu. Če bo tokrat pobuda uradna, bodo zanesljivo znova razpravljali ter skušali opredeliti pluse in minuse preimenovanja. Seveda pa bi v zadnji fazi morali vključiti tudi upravljavca," je bil odziv Srečka Medvena, šefa organizacijskega odbora pokala Vitranc, ki ob tem v središču Kranjske Gore obljublja spominsko ploščo z imeni vseh zmagovalcev pokala Vitranc.