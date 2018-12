Ilka Štuhec: Velik zalogaj za dogajanje v glavi

Za sanjsko vrnitev je Ilki Štuhec ob koncu tedna na olimpijski progi v Lake Louisu zmanjkal drobec več zbranosti in na posameznih delih tudi natančnosti, a povratne informacije so zanjo in za člane njenega štaba na prvih tekmah po 20-mesečni odsotnosti vsekakor spodbudne. Po konkurenčnih nastopih na uradnih treningih ter treh uvrstitvah med najboljšo petnajsterico je namreč kristalno jasno, da ima Mariborčanka zelo kakovostno opremo, da ni izgubila občutka za drsenje, da zna navezati niz kakovostnih tehničnih zavojev, da je z odliko opravila zahteven psihološki preizkus in da ima s tem tudi ustrezno osnovo za nadaljnjo rast v sezoni, katere vrhunec je svetovno prvenstvo v Aareju.

"Še bolj samozavestno"

"Dober začetek! Tole je bil velik zalogaj za dogajanje v moji glavo. A veseli me, da so rezultati dokaj dobri, čeprav mi še ni uspelo sestaviti super vožnje. Na podlagi tega grem lahko v nadaljevanje sezone še bolj samozavestno. Veselim se novih tekem," je po klasičnem kanadskem tercetu dejala Štuhčeva, ki se dobro zaveda tudi napak, ki so jo stale še boljših rezultatov. "Na superveleslalomski tekmi, recimo, sem bila na določenih delih pregroba. Smučem nisem dovolila, da 'letijo', temveč sem določene stvari poskušala storiti na silo," ocenjuje svetovna prvakinja v smuku.

Foto: Reuters Tina jo je pozdravila v klubu, Mikaela pa je ustanovila novega Vrnitev Štuhčeve je sicer minila v senci zgodovinskega podviga Mikaele Shiffrin. Ameriška smučarska zvezdnica je namreč v nedeljo s 46. zmago v karieri dopolnila svoj opus. "Dobrodošla v klubu," ji je prek Twitterja sporočila Tina Maze. Shiffrinova je namreč po Petri Kronberger, Pernilli Wiberg, Anji Pärson, Lindsey Vonn, Janici Kostelić in Mazejevi postala naslednja smučarka z zmagami v vseh disciplinah. A pri tem je storila še korak naprej. Ob konsolidiranju novih disciplin se namreč lahko pohvali, da je kot prva vsaj eno zmago slavila v kar šestih disciplinah – v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, slalomu, kombinaciji ter na mestni paralelni tekmi.

Z vsakim kilometrom bolj nevarna

Ilka je ob pomembni psihološki zmagi, ki jo je slavila s pogumnimi in napadalnimi nastopi po dolgem premoru, nedvomno dokazala tudi ustrezno telesno in smučarsko pripravljenost na kosanje z najboljšimi, napake, ki se dogajajo, pa so v dobršni meri predvsem manko tekem v nogah. Kljub zajetni kilometrini v podaljšanem pripravljalnem obdobju je treba namreč izpostaviti, da so tekme svetovnega pokala neki prav poseben svet, situacije, v katerih se znajde tekmovalka, pa specifične. Zato gre verjeti, da bo zmagovalka sedmih tekem svetovnega pokala na vsaki naslednji preizkušnji bolj samozavestna, na progi pa se bo počutila bolj domače.

Koštomaj: Ilka ni stroj

Če izvzamemo sanjsko sezono 2016/17, tokratna bera v Lake Louisu spada celo med boljše dosežke Štuhčeve. A ambicije so seveda višje. Najvišje. Zdaj je led prebit. Zadovoljstva ob koncu kanadske avanture na račun tega ni skrival niti vselej realni trener Grega Koštomaj, ki je visoko oceno pripisal predvsem tekmovalkinim predstavam v drsalnih delih, medtem ko pa nekaj rezerve vidi še v tehnično zahtevnejših odsekih. "To bo prišlo s sproščenostjo in samozaupanjem," pravi in dodaja: "Napake se dogajajo. Ilka ni stroj. Je človek. Je pa v stiku z najboljšimi. Moramo biti zadovoljni, saj smo s treningi in tekmami v Lake Louisu dobili potrditev, da smo na pravi poti."