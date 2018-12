V živo: Shiffrinova razred zase, Ilka Štuhec od veselja dvignila palici

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec, ki je sobotni smuk končala na 14. mestu, je šla tokrat na superveleslalomsko progo kot petnajsta. Superveleslalom je odprla Viktoria Rebensburg, ki je vodila vse do številke 12, nato pa je Američanka Mikaela Shiffrin z vožnjo, ki je mejila na popolnost, prepričljivo prevzela prednost.

Grega Koštomaj, trener Ilke Štuhec, je po sobotni tekmi povedal, da je pri Mariborčanki superveleslalom mala neznanka, vendar pa računa, da bo njegova varovanka po dve tekmah bolj sproščena. To se je tudi posrečilo. Štuhčeva je z zaostankom dobre sekunde zasedla šesto mesto in bila z rezultatom tako zadovoljna, da je ob prihodu v ciljno areno od veselja povzdignila palici v zrak. Pozneje jo je prehitela še Norvežanka Ragnhild Mowinckel, ki se je s številko 19 zavihtela na izvrstno drugo mesto.

Če bo Shiffrinova zdržala na prvem mestu do konca, bo vknjižila prvo superveleslalomsko zmago v karieri, s tem pa se pridružila skupini petih (nekdanjih) zvezdnic, ki so zmagale na tekmah svetovnega pokala prav v vseh šestih disciplinah. To je za zdaj uspelo petim smučarkam (Lindsey Vonn, Tina Maze, Anja Pärsson, Janica Kostelić in Petra Kronberger), med katerimi je tudi Slovenka.