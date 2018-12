Avstrijka smukaška kraljica Lake Louisa, Štuhčevo napaka stala višje uvrstitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi drugo smukaško preizkušnjo v Lake Louisu je dobila Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki je v Kanadi prišla do sploh prvih zmag svetovnega pokala. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili rojakinja Cornelia Huetter in Švicarka Michelle Gisin. Ilka Štuhec je po petkovem šestem mestu tokrat v srednjem delu naredila napako in končala na 14. mestu. V nedeljo bo na sporedu še superveleslalom.