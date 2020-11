Umrl je čarovnik linij, ki je usmerjal tudi Tino Maze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko se je z naskokom najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze 7. januarja 2017 v Mariboru še zadnjič pognala iz štartne hišice tekme svetovnega pokala, je v tekmovalnem ritmu vztrajala dobrih 40 sekund. Nato se je ustavila ob progi ter objela dva moža. Prvi je bil Andrea Massi, njen partner in spiritus agens samostojne poti. Nekaj sekunde pozneje pa se je znašla v objemu Valera Ghirardija, ki ji je kot trener v team to aMaze pomagal v zadnjih poglavjih kariere. Natančno 1409 pozneje je tudi Mazejevo in Massija pretresla vest o smrti pomembnega sodelavca, ki je v 59. letu starosti izgubil bitko z rakom.

Tini Maze so se ob slovesu od smučanja leta 2017 na odru pridružili odvetnik Damijan Trpin, vodja ekipe Andrea Massi, fizioterapevtka Nežka Poljanšek, serviser Andrea Vianello in Valerio Ghirardi. Foto: Sportida

Čarovnik linij

"Moja naloga je, da sem tiho in pomagam pri drobnih podrobnostih," nam je o svojem o delu v taboru Tine Maze nekoč pripovedoval Valerio Ghirardi. Čeprav se je zavedal, da je včasih prav molk trenerska odlika, pa je znal v pravih trenutkih uporabiti prave besede. Na svojem področju. Bil je izjemen smučarski strokovnjak z izrazitim občutkom za smukaške linije. Zato se ga je prijel tudi naziv čarovnik linij.

Massi, ki ga je večkrat klical Geronimo, ga je tako že v začetkih letih samostojne poti skušal zvabiti pod svoje okrilje, a zaradi pogodbenih obveznosti in moralnih zavez do sodelavcev ni želel sprejeti izziva. Pred prihodom v Tinin tabor leta 2014 je deloval v italijanski paraolimpijski reprezentanci, pred tem pa se je uveljavil v smučarskem svetu.

Deloval je v Španiji, kjer je bila njegova varovanka Carolina Ruiz Castillo, največji pečat pa je pustil v domovini, kjer je bil trener ženske ekipe za hitri disciplini. Najbolj ga je zaznamovalo sodelovanje z nekdanjo svetovno prvakinjo Isolde Kostner.

Iz team to aMaze ga je pot vodila v Kanado Foto: MaPa V službi 24 ur na dan

S štabom koroške šampionke, kjer so pred tem na mestu Massijevega trenerskega pomočnika delovali Jure Hafner, Livio Magoni, Walter Ronconi in Mauro Pini, je sodeloval od pomladi 2014 do zaključka njene veličastne kariere.

V tem obdobju je Mazejeva med drugim postala svetovna prvakinja v smuku in kombinaciji ter podprvakinja v superveleslalomu. Blestela je tudi v svetovnem pokalu, kjer je po hudi biti z Anno Veith (tedaj še Fenninger) v "foto-finišu" v Meribelu izgubila boj za drugi veliki kristalni globus.

"Če delaš s tako veliko šampionko, moraš biti pripravljen na stresne trenutke. Gre za delo, ki ni časovno omejeno. V njeni službi moraš biti 24 ur na dan, a pri tem nisi osamljen. Podobno velja tudi za vse preostale člane ekipe, ki ob ustrezni ravni motivacije dihajo kot eno," nam je o spominih na sezono 2014/15 dejal Italijan, ki se je nato preselil v kanadsko ekipi svetovnega pokala.

Foto: Getty Images

Prav z Mazejevo se je vrnil na veliki trenerski zemljevid, začutil tekmovalni adrenalin in dobil rezultatsko zadoščenje. "Takšna služba ni za vsakega. Jaz uživam. Uživam, ker sem se znašel v skupini odličnih ljudi. Uživam v delu in uživam ob uspehih. Počutim se dve desetletji mlajšega, zato lažje prenašam napore," je ena od njegovih izjav, ki priča o veliki predanosti delu in projektov, v katere je bil vključen.

"Danes je črn dan," je bil v prvem odzivu kratek Andrea Massi, ki je daljši odziv obljubil za čas, ko bo lahko uredil svoje misli. Zanj je bil namreč prav Ghirardi eden od ključnih pomočnikov, prava desna roka, vrhunski smučarski strokovnjak in poleg tega še izjemna osebnost. V februarskem sobotnem intervjuju za naš medij, ga je izpostavil kot enega tistih, ki bodo vselej deležni njegovega spoštovanja.