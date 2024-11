Nina Grilc organizira unikatni joga vikend v Ljubljani

23. in 24. novembra bo v Ljubljani potekal unikatni joga dogodek, ki bo združeval vse tri najpomembnejše stebre v življenju – SKUPNOST, GIBANJE IN PREHRANO.

Foto: arhiv naročnika

Nina Grilc, ki obeležuje že tretjo obletnico smrti moža Marka Grilca, bo gostila Jimmyja Wheelerja, priznanega ameriškega učitelja joge, ki ekskluzivno za ta dogodek prihaja v Slovenijo.

Grilo Gang

23. novembra se spominjamo izjemnega očeta, pionirja v deskanju na snegu in velikega človeka Marka Grilca, ki je poleg ljubezni do športa mnogokrat našel mir in ravnovesje prav v večerni jogi. Marko Grilc je bil svetovno priznan deskar prostega sloga, ki je premikal meje svoje panoge celo onkraj svojega talenta in uspeha, vplival je na generacije očetov in družin, ki zdaj s svojimi otroki stopajo po stopinjah velikega Grila.

Od štirikratnega svetovnega prvaka do drugih izjemnih športnih dosežkov je Grilo postal eden najbolj ikoničnih zagovornikov športa in družinskih vrednot ter človek, ki se je dotaknil tisoč življenj s svojo pristno ljubeznijo do življenja.

Žena Nina si je po njegovi smrti zastavila pot ohranjanja Grilove zapuščine, ne le kot poklon njegovim dosežkom, temveč kot nadaljevanje njegovega pogleda na življenje in vrednot, ki so mu bile blizu. Postala je zagovornica moči, ljubezni ter sprejemanja življenja in sebe na pristen način z ustvarjanjem trajnih spominov in razumevanjem globoke povezave med družino in zapuščino, hkrati pa poudarja pomembnost aktivnega življenja kot obliko povezave s seboj ter uravnovešanjem uma in telesa.

Jimmy Wheeler, mednarodno priznani učitelj Vinyasa joge ekskluzivno v Ljubljani

Edinstvena priložnost, da vadite pod vodstvom ameriškega učitelja 500 RYT in se poglobite v svojo prakso na dinamičen način. Pridružite se Jimmyju na transformativni delavnici, ki združuje starodavno umetnost vinyase s sodobnim gibanjem in mobilnostjo. Poglobljena izkušnja, ki jo spremlja energična glasba, vas vabi, da raziščete svoje telo in se poglobite v svojo prakso ter se meditativno povežete z ritmom svojega diha. Ustvarjalno zaporedje združuje tradicionalne jogijske položaje s sodobnimi inovativnimi tehnikami, ki so zasnovane tako, da poglabljajo zavedanje vašega uma in telesa. Ne glede na to, ali želite izboljšati svoje sposobnosti ravnotežja, stoje ali samo razširiti svojo prakso, vas bo Jimmy spretno vodil k novim možnostim na vaši podlogi za jogo.

Seveda bo poskrbljeno tudi za razvajanje brbončic pod okriljem Tereze Poljanič, ki ustvarja pod imenom Tereza's Choice.

Tereza’s Choice

Ob koncu prakse bo chefinja Tereza poskrbela za zdrav kulinarični zaključek s polnovrednimi kreacijami, ki bodo podprle naše telo. Tereza je za pridobitev svojega kulinaričnega znanja prepotovala svet, kjer je raziskovala raznolike okuse, kulture in tehnike, ki poudarjajo pomen zdrave in uravnotežene prehrane. Z globokim razumevanjem povezave med umom in telesom verjame, da hranljiva hrana ne podpira le fizičnega zdravja, temveč tudi jasnost uma in notranji mir. Za Terezo je telo naše vozilo skozi življenje, ki nas lahko najbolje podpira, če mu namenimo skrb, ki jo potrebuje, s hrano, ki neguje tako telo kot lahkotnost duha.

Kako pomembni sta vitalnost in pozitivna miselnost v času najhujših življenjskih situacij, kako umiriti um, poskrbeti za zdravo telo in uravnoteženo prehrano? Vse to bodo teme letošnjega joga vikenda.

23.11.2024 ob 18:00 VINYASA FLOW & VEČERJA – 75 EUR 24.11.2024 ob 9:30 VINYASA WORKSHOP & BRUNCH – 65 EUR CELOTEN VIKEND – 135 EUR

Pridružite se unikatnemu dogodku, ki nas popelje skozi tri najpomembnejše stebre celostnega in zdravega življenja.

Pridite in nahranite svoja um in telo na prvem unikatnem joga vikendu.

