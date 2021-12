Brat Marka Grilca: Smrt je bila takojšnja, čelada ga ne bi rešila

Zapisal je, da je Markova smrt za družino ogromen udarec, ki ga ni mogoče opisati, in se zahvalil vsem, ki so družino v preteklih dneh zasuli s sporočili in pozitivno energijo.

"To nam res ogromno pomeni, čutimo vašo žalost. Vse zgodbe, objave, sporočila in medijsko poročanje so dokaz, da Marko ni bil samo deskarski šampion in spoštovan športnik, ampak vizionar, navdih, ljubljen s strani ljudi z vseh delov zemljine oble. Tako srečen je bil v vlogi superjunaškega očeta, strica in moža," je zapisal Markov brat.

Dodal je še, da se trudijo pomagati Markovi ženi Nini Grilc, ki je v osmem mesecu nosečnosti, otrokoma, osemletnemu Maxxu in šestletni Emmi ter staršem, da se bodo zmogli prebiti skozi to izjemno težko obdobje.

Prispevek Planet TV o tragični nesreči Grilca:

Umrl natanko pet let po hudi nesreči

Zapisal je še, da je Marko umrl natanko pet let po hudi nesreči, v kateri si je leta 2016 poškodoval hrbet, in natančno opisal dogajanje nesrečnega 23. 11. 2021, ko je komaj 38-letni Grilc odpeljal svojo zadnjo vožnjo.

"Bila je sproščena vožnja po ledeniku Tiefenbach v Söldnu, pri nizki hitrosti, med rutinskim pregledom pobočja, brez načrtovanega ekstremnega deskanja niti za naslednji dan snemanja. Med opravljanjem svojega dela in športa, ki ga je ljubil, je padel, (ob skalo) udaril z levo stranjo/prsnim košem, zaradi udarca mu je, kot je pokazala obdukcija, počila aorta. Smrt je bila takojšnja, brez trpljenja in bolečine. Čelada ga ne bi rešila. Nekdo bi lahko rekel, da je bila usoda, da postane legenda, sam pa pravim, da enostavno ni pošteno!"

Grilc maja lani na Kaninu, kjer je osvojil naslov državnega prvaka v skokih prostega sloga. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob koncu zapisa je še pozval, naj vsi, ki se pokojnega Grilota spominjajo z naklonjenostjo, ta petek v spomin nanj odpeljejo nekaj zavojev po zasneženih pobočjih. Kjerkoli že bodo.