Otroka tri leta skrivala v predalu: "Dekle je bilo živi mrtvec"

O grozljivem dejanju poročajo iz Anglije. Mati, ki je deklico od rojstva pa do tretjega leta starosti skrivala v predalu pod sedežno v hiši v Chesterju, je obsojena na sedem let in šest mesecev zapora. Deklica ima katastrofalne posledice, piše BBC.

Kaznivo dejanje se je odvijalo od začetka leta 2020 do začetka leta 2023. Deklico je odkril obiskovalec, potem ko je slišal hrup v zgornjem nadstropju in jo našel na postelji.

Po odkritju je poklical socialno delavko. Otrok je imel sprijete lase, deformacije in izpuščaje.

Predal, v katerem je bil otrok, je bil odprt, v njem pa je bila odeja. "Pogledala sem njeno mamo in jo vprašala: 'Jo tukaj zadržujete?' Mama je odgovorila preprosto "Ja, v predalu," je povedala socialna delavka.

"Šokirana sem bila, da mati ni pokazala nobenih čustev. Verjetno sem bila edini drugi obraz, ki ga je deklica videla poleg materinega," je še dejala socialna delavka.

Otroka je skrivala pred partnerjem ter sestrami in brati

Dekličino mamo, ki je na zaslišanju vse priznala, so obsodili na okrožnem sodišču v Chesterju, in sicer na sedem let in šest mesecev zapora.

V policijskem razgovoru je ženska povedala, da ni vedela, da je noseča, in da je bila ob porodu "res prestrašena". Povedala je, da otrok ni bil ves čas v predalu pod posteljo in da predal ni bil nikoli zaprt. Policistom je dejala tudi, da otrok "ni del družine". V joku je povedala še, da ima tudi druge otroke, a ne živijo več z njo.

Mati je otroka skrivala pred dekličinimi sestrami in brati ter partnerjem, ki je pogosto bil pri njej, so navedli na sodišču. Sodnik Steven Everett je dejal, da je ženska "deklico izstradala ljubezni, naklonjenosti, pozornosti, interakcije z drugimi, pravilne prehrane in zdravniške oskrbe."

Imela je številne zdravstvene težave

Deklica ni poznala dnevne svetlobe, niti svežega zraka. Bila je tudi močno podhranjena, do te mere, da je bila videti kot sedemmesečni dojenček in ne kot triletni otrok. Mati jo je hranila le z mlekom in kosmiči Weetabix. Hrano ji je vbrizgavala po igli. Imela je tudi razcep neba in številne druge zdravstvene težave.

Rachel Worthington iz tožilske službe je dejal, da se deklica, ko so jo našli, ni odzivala na svoje ime. Zdaj v rejniški družini in se počasi postavlja na noge. "Dekle je bilo živi mrtvec, zdaj se počasi vrača nazaj v življenje," je dodal.

"V svojih 46 letih se ne spomnim tako hudega primera, kot je ta," je sklenil sodnik Everett.