Zagrebška policija je zaradi suma spolne zlorab otrok v soboto pridržala hišnika ene od osnovnih šol. Pridržali so tudi ravnateljico šole, in sicer zaradi suma, da ni ravnala po pravilih stroke. Starši učenk so prepričani, da je ravnateljica vedela za njegovo početje, a je, namesto da bi pomagala otrokom, ščitila hišnika, poročajo hrvaški mediji.

Hišnika osnovne šole na območju Velike Gorice pri Zagrebu policija, kot je sporočila v soboto, sumi treh kaznivih dejanj – spolnega zlorabljanja otroka, mlajšega od 15 let, navajanja otrok na pornografijo in napeljevanja otrok k zadovoljevanju spolnih potreb. Ravnateljico šole sumijo neizvajanja odločbe o varovanju blaginje otrok in ranljivih skupin.

Županijsko sodišče je za 29-letnega hišnika v nedeljo odredilo enomesečni pripor. Za ravnateljico šole je odločilo, da se bo lahko branila s prostosti.

Policija je hišnika in ravnateljico po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, aretirala, potem ko ga je mladoletna učenka minuli teden prijavila pristojnim službam zaradi spolnih zlorab.

Vabil jih je v toaletne prostore in nagovarjal, naj mu pošljejo gole fotografije

Nekateri starši so za hrvaško televizijo Nova TV v nedeljo še dejali, da naj bi hišnik njihove hčerke vabil v toaletne prostore za invalide, se jih dotikal, jim pošiljal fotografije svojega spolovila in jih nagovarjal k temu, naj mu pošljejo svoje gole fotografije. Zatrdili so tudi, da je ravnateljica šole zaposlenim "jasno komunicirala, naj o tem primeru ne govorijo naprej in naj ne kličejo staršev".

S primerom je po poročanju Nove TV seznanjeno tudi hrvaško ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade. Predstavniki ministrstva naj bi šolo obiskali danes, ko naj bi bila tudi znana usoda ravnateljice.