Policija o spolnih zlorabah otrok prek interneta: Opažamo nov trend

Ob današnjem evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in svetovnem dnevu otrokovih pravic sta Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU) in Primož Podbelšek, vodja Skupine za mladoletniško kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana (PU LJubljana) na novinarski konferenci spregovorila o mednarodni kriminalistični preiskavi s področja spolnih zlorab otrok prek interneta.

Slovenski kriminalisti so od 4. do 15. novembra 2024 skupaj z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (EMPACT) sodelovali v kriminalistični operaciji na področju spolnih zlorab otrok prek interneta, poimenovani Mozaik 2024.

Slovenski kriminalisti so od tujih varnostnih organov in na podlagi lastnih preiskav pridobili podatke iz katerih je bilo razvidno, da je več slovenskih državljanov prek različnih internetnih omrežij razširjalo in pridobivalo posnetke spolnih zlorab otrok.

"Gre za gradivo, ki prikazuje spolno zlorabljene otroke in otroke, ki so na posnetkih goli. Z do sedaj zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da med posnetki ni slovenskih otrok, niti ni ugotovljeno, da bi si osumljenci gradivo, ki je predmet preiskave izdelali oziroma da bi sami fizično spolno zlorabljali otroke, " je v uvodu pojasnil Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na GPU.

Kriminalisti so ugotovili, da je več osumljencev kazniva dejanja izvrševalo preko omrežja peer-to-peer oziroma omrežja od uporabnika do uporabnika.

"Kriminalisti so na podlagi preiskave pridobili dovolj dokazov, na podlagi katerih smo identificirali 11 osumljencev, vsi so slovenski državljani. Sedem od teh osumljencev je delovalo v omrežju od uporabnika do uporabnika, kjer so si izmenjevali posnetke spolne zlorabe otrok," je povedal Tekavec. Eden od osumljencev je stari znanec policije, ki je zaporno kazen zaradi storitve enakega kaznivega dejanja že prestajal.

Kriminalisti izvedli 11 hišnih preiskav

Slovenski kriminalisti so 7. novembra na območju PU Ljubljana, PU Kranj, PU Celje, PU Murska Sobota, PU Maribor in PU Koper izvedli 11 hišnih preiskav, kjer so zasegli skupaj 132 elektronskih naprav in tudi nekaj natisnjenih fotografij, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok. Kot je pojasnil Tekavec, preiskava s tem ni zaključena, saj je potrebno elektronske podatke zavarovati, preiskati in ovrednotiti.

"Pri preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj opažamo nov trend. Če smo včasih ugotavljali, da različni storilci slovenske polnoletne državljane izsiljujejo za denar, na način, da jih nagovorijo, da pošljejo intimni posnetek in jih s tem izsiljujejo, zdaj opažamo, da je vse več žrtev tudi otroki, ki nimajo lasnega vira zaslužka. Storilci jih nagovarjajo k izdelavi fotografij in jih izsiljujejo za denar. Gre za hudo kaznivo dejanje, kar pri otroku še poveča stisko," je opozoril Tekavec.

Za navedeno kaznivo dejanje prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva je zagrožena kazen od šest mesecev do osem let zapora.

Obsežna mednarodna operacija sovpada z današnjim evropskim dnevoma za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Namenjen je ozaveščanju o problematiki spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe ter spodbujanju preprečevanja in razkrivanja vseh oblik zlorabe otrok ter zagotavljanja podpore žrtvam takšnih zlorab. Na pobudo Slovenije je Svet Evrope mednarodni dan za zaščito otrok razglasil maja 2015.