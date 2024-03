Priljubljena in zelo prodajana hiša, ki premika meje montažne gradnje

Montažna in modularna gradnja predstavlja sodoben pristop k oblikovanju domov, ki ponuja številne prednosti v primerjavi s tradicionalno oz. klasično zidano gradnjo. Temelji na predhodno izdelanih elementih, ki se na gradbišču hitro in učinkovito sestavijo. V zadnjem desetletju je trg montažnih hiš na ključ bliskovito zrasel, hkrati pa je z vrsto tovrstnih ponudnikov odločitev, komu zaupati za ta pomemben življenjski mejnik, nekoliko težja. Odločitev za gradnjo hiše velja za enega večjih življenjskih projektov, zato je prav, da se predhodno do potankosti izobrazite o verodostojnosti posameznih ponudnikov. V podjetju Žiher hiše od leta 2004 orjejo ledino na področju varčne gradnje montažnih hiš – naj gre za nizkoenergijske, pasivne ali skoraj ničenergijske hiše.

Hiša Cubus Classic, ki velja za najbolj priljubljen in prodajan model po izboru naših kupcev, združuje sodobno in prestižno arhitekturo, funkcionalnost in trajnost. Foto: Žiher hiše

Razvoj tehnologije montažnih gradenj je v gradbeništvu prinesel revolucijo, s številnimi prednostmi za investitorje. Gledano v celoti, montažna gradnja predstavlja pametno izbiro za sodobnega investitorja, ki išče hitro, učinkovito in okolju prijazno rešitev za svoj novi dom. Z nenehnim razvojem tehnologij in materialov se pričakuje, da bo montažna gradnja v prihodnosti imela eno izmed vodilnih vlog v gradbeništvu.

1. Hitrost gradnje: montažni domovi se lahko postavijo v izjemno kratkem času, saj so glavni elementi hiše izdelani vnaprej v nadzorovanem okolju, v primeru podjetja Žiher hiše v lastnem lesnopredelovalnem centru Žiher les in proizvodnem obratu: od hloda do hiše. To zmanjšuje čas gradnje od začetka do konca in omogoča hitrejšo vselitev.

2. Energetska učinkovitost: visoka raven toplotne izolacije je standard pri montažnih hišah, kar prispeva k manjši porabi energije za ogrevanje in hlajenje. To ne samo zmanjšuje stroške za energijo, ampak tudi povečuje udobje bivanja. Hiše podjetja Žiher hiše so grajene po standardih pasivnih in skoraj ničenergijskih hiš, s čimer strankam omogočamo pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada.

3. Manjši vpliv na okolje: montažna gradnja omogoča ekonomično uporabo materialov, kar zmanjšuje odpadke. Poleg tega je večina uporabljenih materialov obnovljivih ali recikliranih, kar zmanjšuje ogljični odtis.

4. Kakovost in vzdržljivost: komponente montažnih hiš so izdelane v kontroliranem tovarniškem okolju, kar zagotavlja visoko stopnjo natančnosti in kakovosti. To pomeni, da so tovrstne hiše zelo vzdržljive in imajo dolgo življenjsko dobo.

5. Prilagodljivost oblikovanja: montažna gradnja ponuja širok spekter arhitekturnih stilov in prilagoditev, ki se lahko uresničijo za zadovoljitev individualnih potreb in želja.

6. Stroškovna učinkovitost: zaradi hitrejše gradnje in manjšega števila odpadkov lahko montažna gradnja ponudi boljšo stroškovno učinkovitost v primerjavi s tradicionalno gradnjo.

7. Zmanjšanje nevšečnosti na gradbišču: ker se večina gradnje dogaja v tovarni, je na gradbišču manj hrupa, nereda in splošnih nevšečnosti, kar je še posebej koristno v urbanih ali gostih naseljih.

Njena priljubljenost izhaja ne le iz estetskih in praktičnih razlogov, ampak tudi zaradi njenih izjemnih lastnosti, ki jo postavljajo v vrh ponudbe montažnih hiš. Foto: Žiher hiše

Ena izmed najbolj priljubljenih hiš v prodajnem programu podjetja Žiher Montažna hiša Cubus Classic velja za eno izmed najbolj priljubljenih hiš v prodajnem programu podjetja Žiher. Cubus Classic s 145 kvadratnimi metri bivalne površine ter ravno streho predstavlja vrhunec trendovske in sodobne gradnje. Zasnovana je z mislijo na dinamično družinsko življenje, ki združuje estetiko, funkcionalnost in visoko stopnjo bivalnega ugodja.

Cubus Classic: najbolj priljubljena in prodajana hiša, ki premika meje montažne gradnje

Arhitektura hiše Cubus Classic je moderno zasnovana, s poudarjenimi linijami, ki ji dajejo sodoben in prestižen videz. Zavezanost k arhitekturni estetiki in urejenosti se kaže v vsakem detajlu, zaradi česar je Cubus Classic postala ena izmed najbolj prodajanih hiš podjetja Žiher hiše. Njena zunanja in notranja podoba odražata sodobne gradbene trende, pri čemer posebno pozornost namenjajo oblikovanju prostorov, ki so ne le lepi na pogled, ampak tudi funkcionalni in prijetni za bivanje.

V spodnjem delu hiše je prostoren bivalni prostor, ki služi kot osrčje doma, kjer prebivalci z veseljem sprejemajo obiskovalce in skupaj preživljajo kakovostne trenutke. Svetli prostori, ki so naravno osvetljeni skozi velike steklene površine, prispevajo k občutku odprtosti in povezanosti z okolico. Poleg tega je v spodnjem delu zasnovana ločena spalnica z garderobo in kopalnico, ki zagotavlja zasebnost in udobje.

V zgornjem delu hiše je spalni del, ki je zasnovan kot umirjeno zatočišče, kjer se lahko družinski člani sprostijo in odpočijejo. Ta del hiše je prav tako skrbno zasnovan, da maksimalno izkorišča naravno svetlobo in ponuja čudovite razglede na okolico.

Model Cubus Classic ni le hiša, je dom, ki odraža želje in sanje svojih stanovalcev, hkrati pa postavlja nove standarde v gradbeništvu montažnih hiš.

Izjemna funkcionalnost in udobnost Model Cubus Classic izstopa s svojim premišljenim tlorisom, ki omogoča ločevanje bivalnih in spalnih prostorov za najbolj optimalno udobje in zasebnost. Prostorna in svetla dnevna soba, ki se povezuje z jedilnico in kuhinjo, tvori srce doma, kjer se prepletajo družinsko življenje in gostoljubnost. Spalnica v spodnjem delu z lastno garderobo in kopalnico pa zagotavlja mirno zatočišče za sprostitev. Sodobna in trajnostna zasnova Zunanjost Cubus Classic odraža čiste linije in minimalistično estetiko, ki dajejo hiši sodoben in prestižen videz. Poudarek na velikih steklenih površinah maksimalno izkoristi naravno svetlobo, pa tudi briše meje med notranjimi prostori in zunanjostjo. Poleg tega je pri gradnji uporabljenih več trajnostnih materialov in tehnologij, kar prispeva k nižjim obratovalnim stroškom in manjšemu vplivu na okolje.

Hiša, prilagojena življenjskemu slogu

V različici hiše Cubus Classic investitorja na Ptuju so notranje tlorise popolnoma prilagodili lokaciji, pogledom s terase, dela hiše, kjer se bodo lastniki največ zadrževali. "Potem smo hišo prilagodili tudi njihovemu načinu življenja. So glasbeniki, umetniki, zato smo velik poudarek namenili glasbeni sobi, ki je za naročnike neki osrednji prostor, kjer se večino časa tudi zadržujejo, saj ustvarjajo novo glasbo. Ta hiša je načrtovana tako, da so v pritličju vsi prostori čim bolj povezani z okolico, naravo, kjer lastniki te hiše preživijo največ časa. Intimni prostori pa so v zgornji etaži, kjer imajo spalne prostore in kopalnice."

Glasbena soba V podjetju Žiher hiše se zavedajo, da so potrebe in želje njihovih strank raznolike, zato se vedno trudijo priti naproti tudi posebnim željam. Stranka, ki si je zaželela takšno sobo, je v družini imela glasbenike, ki so potrebovali prostor za vaje in ustvarjanje glasbe, ne da bi pri tem motili preostale. Odziv podjetja Žiher hiše na to posebno željo je bil razvoj prostora, ki ne le da odraža odlično izolativnost hiše Cubus Classic, ampak tudi zagotavlja optimalne pogoje za glasbeno ustvarjanje. Ta prostor je zasnovan tako, da maksimalno izkoristi prednosti izolativnih lastnosti hiše in zagotavlja mir ter tišino, ki jo potrebujejo za glasbeno ustvarjanje. Visoka stopnja zvočne izolacije omogoča, da se glasbeniki v družini lahko predajajo svoji strasti brez skrbi, da bi njihovo ustvarjanje motilo preostale družinske člane. Tako glasbena soba postane oaza miru, kjer lahko umetnost resnično zaživi. Njihov pristop k individualiziranim rešitvam, kot je ta glasbena soba, poudarja našo zavezanost k izpolnjevanju specifičnih potreb in želja naših strank, hkrati pa dokazuje, da lahko sodobna arhitektura in gradbena tehnologija uspešno naslovita tudi najzahtevnejše zahteve po prilagojenih bivalnih prostorih. Foto: Žiher hiše

Ključni dejavnik, ki montažno hišo Žiher spremeni v nizkoenergijsko ali pasivno

Ključni dejavnik, ki montažno hišo Žiher spremeni v nizkoenergijsko ali pasivno in poskrbi, da je bivanje prijetno, stroški pa nizki, je sestava sten. "V tej hiši smo na željo lastnika uporabili steno MultiTec, ki je narejena z izbranimi materiali. V notranjosti je uporabljena mavčno-vlaknena plošča, ki pomaga, da vzdržujemo primerno vlažnost v prostoru. Na zunanji steni je nameščena prezračevalna fasada, s katero v vročih poletnih mesecih preprečujemo pregrevanje konstrukcije, hiša pa ima tudi vizualni učinek. Za to fasado lahko izberemo poljubno oblogo, keramično, leseno, aluminijasto, vse po željah lastnikov. Steno MultiTech je mogoče s kakršinimikoli dvobarvnimi učinki narediti še bolj privlačno, zanimivo in individualno," povedo predstavniki podjetja Žiher hiše.

V Cubus Classic se domači počutijo varno in prefinjeno. Hiša je zasnovana tako, da združuje vse elemente sodobnega doma, kjer se prepletajo eleganca, udobje in funkcionalnost. Foto: Žiher hiše

Viessmannov sistem ogrevanja, prezračevanja in proizvodnje električne energije

Poleg sestave sten je glavni razlog, da so Žiher hiše resnično energijsko samozadostne, tudi Viessmannov sistem ogrevanja, prezračevanja in proizvodnje električne energije. Usklajene sistemske komponente, tri v enem – toplotna črpalka, prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka in fotovoltaika –, omogočajo preprosto izvedbo in izročitev v obratovanje.

"Tudi sistem ogrevanja v Žiher hišah ni izbran naključno. Odločili smo se za partnersko sodelovanje s podjetjem Viessmann, ki ponuja celovite rešitve, na tem področju pa so vodilni na trgu. Torej prezračevanje, talno gretje, toplotna črpalka in na koncu koncev tudi fotovoltaične celice so vse od enega proizvajalca. Tako zagotovimo vrhunsko in nemoteno delovanje ogrevalno-hladilnega sistema," razložijo pri podjetju Žiher hiše.

"Podjetje Viessmann je prav tako zelo usmerjeno v novosti, napredek, zato nam velikokrat pomaga pri tehničnih rešitvah. Dejstvo je, da tehnika velja za prostor, ki mu želijo naši naročniki nameniti najmanj prostora. Zato smo z inovativnimi rešitvami prišli na idejo, da se ta tehnika umesti v hišo kot del pohištva in praktično ni videti kot t. i. utility, ampak kot dekorativni element, ki zavzame izjemno malo prostora. Rešitev se imenuje Viessmann Invisible," nadaljujejo.

V zvezi z omenjeno tematiko dodajajo: "Kar zadeva sončne celice in prihranke energije, se na trgu vedno bolj srečujemo s problematiko, da samooskrbnih presežkov ni več mogoče odprodajati v elektrosistem. Svojim naročnikom smo zato ponudili rešitev, da jim omogočamo ohranjanje lastne elektrike. Vse presežke, ki jih proizvedejo, lahko uporabijo in jih shranijo," poudarijo.

V Cubus Classic boste našli idealen prostor za druženje, ustvarjanje in sprostitev, hkrati pa bo vaš dom odražal vaš osebni okus in življenjski slog. Foto: Žiher hiše

Čedalje manj pomislekov

S predstavniki podjetja Žiher hiše na kratko spregovorimo tudi o potencialnih dvomih in pomislekih o kakovosti in obstojnosti montažnih hiš. "Teh je čedalje manj. Če povzamemo vso prehojeno pot od leta 2004, lahko rečemo, da so se na področju montažne gradnje zgodili ogromni premiki. Začetki so bili težki, številni so imeli ogromno pomislekov v primerjavi z zidano gradnjo, a danes se je ta trend tako pospešil, da ga je skoraj nemogoče ustaviti. Verjamemo, da bo v nekaj prihodnjih letih montažna gradnja popolnoma prevladala na trgu."

Vsaka individualna Žiher hiša je izbrana skrbno v navezi z investitorjem. "Za izbiro materialov imamo na razpolago vzorčni studio v Ljubljani in seveda svojega arhitekta ali svetovalca, s katerim skupaj izberejo materiale. Vse z namenom, da res ni nobenih barvnih odstopanj. V podjetju Žiher hiše smo zagotovili tudi druge najboljše dobavitelje, imamo ekskluzivno zastopstvo za vrhunske avstrijske parkete Tilo, pri katerih lahko investitorji izbirajo med široko paleto barv lesa, zagotavljamo pa tudi najmodernejše trende ter barve stenskih in talnih keramičnih oblog," povedo.

Foto: Žiher hiše

V prihodnost usmerjene rešitve

Verjamejo, da so njihove rešitve usmerjene v prihodnost. "Navsezadnje imajo vse naše hiše zadnjih deset let vgrajene sončne celice in nekako smo imeli to videnje, da bo električna energija v prihodnosti velik strošek. Naš razvoj in gradnja hiš zato potekata v trajnostni, zeleni smeri, v okviru katere želimo svojim naročnikom ponuditi to, kar potrebujejo in kar želijo, da je bivanje v naših hišah na visoki ravni in seveda z minimalnimi stroški vzdrževanja. V letih svojega delovanja smo usposobili in razvili najboljšo hišo Žiher na svetu, v kateri je račun za elektriko nižji kot račun za telefon. Lahko rečemo, da na koncu stranka plača samo omrežnino, kar je v teh časih še posebej pomembno, saj vemo, da se energenti zelo dražijo," še povedo predstavniki podjetja Žiher hiše.