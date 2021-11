Po tragični smrti Marka Grilca se je prvič oglasila njegova žena

Marko Grilc je pretekli konec tedna med spustom v globokem snegu padel in udaril ob zasneženo skalo. Po navedbah policije med deskanjem ni nosil čelade. Kljub takojšnjemu oživljanju je 38-letni Slovenec umrl zaradi poškodb.

Grilc je bil eden najuspešnejših slovenskih deskarjev vseh časov, zagotovo pa najboljši in najbolj prepoznaven slovenski deskar prostega sloga. Med drugim je bil štirikratni mladinski svetovni prvak, zmagovalec tekme svetovnega pokala v disciplini big air (London 2010), zmagovalec tekmovanja Billabong Air & Style v Innsbrucku leta 2009 in O’Neil Evolution Slopestyle leto pozneje, skupno drugi v seštevku svetovnega pokala v big airu leta 2008, dobitnik kolajne na X games …

Osemintridesetletni Grilc je v svoja doživetja aktivno vključeval tudi ženo Nino, ki pričakuje njunega tretjega otroka, ter sina Maxxa in hčerko Emmo. Prvič po veliki tragediji se je zdaj na Instagramu oglasila Nina Grilc. "Težko je to pisati v pretekliku, ker se moje misli in možgani še vedno igrajo z mano in čakam, da prideš domov … Marko nam je pomenil vse. Nekateri pravijo, da Instagram ni resničen, pri nas ni pokazal niti deset odstotkov tega, kako izjemno je bilo življenje z Markom," je svoj zapis v angleščini začela Grilčeva.

"Bil je oče brez primere, ne le na snegu, temveč nasploh v življenju. Če je Emma želela šivati, se je naučil in ji sešil obleko, oboževal jo je in vedno ji je dal vedeti, da je zvezda. Bil je Maxxov idol, najboljši prijatelj, njegov zaveznik. Maxx je vedno našel način, da je očeta vključil v pogovore in ga predstavil kot junaka, ki zmore vse.

Zame je bil ljubezen mojega življenja od dneva, ko sem ga spoznala. Skupaj sva v zadnjih 12 letih prestala ogromno. Vedno sem se zaradi njega počutila ljubljeno, cenjeno, samozavestno, hvaležno, da ga imam. Znal me je nasmejati do solz. Imela sva načrte za življenje, kočo v hribih, ko bova stara in še veliko več.

Bil je hvaležen za vse. Še vedno vidim njegove žareče oči, ko sem mu zjutraj prinesla kavo. Pogledal me je in mi rekel: 'Tako sem vesel, da te imam. Če bi vedel, da je biti poročen tako super, bi to naredil že deset let nazaj.'

Oboževal je življenje in cenil vsak trenutek po poškodbi hrbta. Ni besed, ki bi opisale bolečino in praznino brez njegovih objemov, smeha, ljubezni, smisla za humor. Upam, da kjerkoli že je, da čaka na nas, da bomo nekoč spet skupaj," je zapisala.

V spomin na Marka bodo Grilčeva družina in prijatelji v petek naredili nekaj krogov po snegu. "To bomo počeli do konca življenja, ker vem, da bi si to želel bolj kot karkoli drugega. Tako morda lahko tudi ohranimo delček njega živega za Maxxa, Emmo in vse nas."