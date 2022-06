Skozi zimo smo že dočakali Grilo Memorial in Ride with the Grilos, zdaj pa bo čas še za Grilov skate dan, saj je bil tragično preminuli Marko Grilc vsestranski športnik in se je odlično znašel tudi na skatu. V ta namen bo to soboto organiziran dogodek v skate parku v Kopru, kjer se bo vse skupaj začelo ob 14. uri.

Organizator bo pripravil dve Show off (Pokaži kaj znaš ) kategoriji:

- Show off (pokaži kaj znaš) v skate prvinah

- Show off (pokaži kaj znaš) finger skate prvina