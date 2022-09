Na posebnem dogodku so se spomnili na pokojnega Marka Grilca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

23. novembra bo minilo leto dni, odkar je v nesreči na smučišču v Soeldnu umrl najuspešnejši in najbolj prepoznaven slovenski deskar prostega sloga Marko Grilc. Njegova žena Nina Grilc skupaj prijatelji spomin nanj neguje tudi skozi organizacijo športnih dogodkov, kjer bi tudi sam želel pustiti svoj pečat.

Nina Grilc Foto: Klemen Humar

Tako so po Grilo's Skate Dayu v začetku junija prejšnji konec tedna organizirali še Grilov MTB dan (Grilo's MTB Day). Dogodek je potekal v MTB Trail centru Kočevje, namen dogajanja pa je bil javnosti približati šport, ki ga je pokojni Grilc imel tako rad.

Foto: Klemen Humar

"Na enem mestu in dogodku, kjer se za vsakogar najde nekaj, smo želeli združiti profesionalne in izkušene kolesarje, otroke, začetnike in družine, vmes pa smo se spomnili tudi na Marka," nam je o bistvu dogajanja v Kočevju povedala Grilčeva življenjska sopotnica Nina Grilc.

Foto: Klemen Humar

Dogodka se je udeležilo približno 500 udeležencev različnih starosti.

Naslednji MTB dogodek se obeta prihodnje leto, kmalu pa bo čas tudi za začetek zimske sezone, ko bo spomin na Grilca skozi dogodke Ride With The Grilos in spominski dogodek Grilo Memorial še bolj izrazit.

Foto: Klemen Humar

