Poslovila se je nemška nogometna legenda

Iz Nemčije prihaja žalostna vest, v 76. letu starosti se je poslovil Gerd Müller, legenda münchenskega Bayerna in nemške nogometne reprezentance. Nekdanji odlični napadalec je z bavarskim klubom med leti 1968 in 1974 štirikrat osvojil bundesligo, trikrat evropski pokal in enkrat pokal pokalnih zmagovalcev, z reprezentanco pa je bil evropski prvak leta 1972 in svetovni leta 1974.