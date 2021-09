Preberite, kaj je o nasilnem protestu zapisala novinarka TV Slovenija. Odzval se je tudi Janša.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Policijska država smo. Žalostno. Sem mislila, da je to mogoče samo v daljnih državah. Svoboda izražanja je temelj demokracije, policijska represija pa sodi v drugo politično ureditev, " je ob včerajšnjem nasilnem protestu, ki je potekal v središču Ljubljane, na Twitterju zapisala novinarka in predsednica sveta delavcev RTV Slovenija Petra Bezjak Cirman, ki je bila ob vdoru protestnikov v prostore RTV Slovenija v začetku septembra ena tistih, ki so najbolj odločno zahtevali zaščito pred napadi aktivistov proti cepljenju.