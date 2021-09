Poslanka SDS: Počutili smo se ogrožene #video

"Včeraj je bil zelo težek dan, neprijeten, ki je izkazoval napad na demokracijo, javno zdravstvo in napad na lastnino. Delo poslank in poslancev je bilo ovirano, počutili smo se ogrožene," je dan po nasilnih protestih v izjavi za javnost povedala poslanka SDS Mojca Škrinjar.

V času sredinih nasilnih protestov so v državnem zboru potekale razprave. "Število ljudi se je hitro povečevalo in nasilje se je stopnjevalo. Mislim, da je to nedopustno, vsi, ki smo bili tam, smo se počutili ogrožene. To ni način izražanja volje ljudi. Načini so drugi, in naj povem, da je to oster protest naše stranke proti takšnim načinom izražanja mnenj," je zaključila Škrinjarjeva.

Perič: Nezadovoljstvo je treba izraziti na način, da se nihče ne počuti ogroženega

V SMC podpirajo pravico do izražanja mnenj, protestiranja in združevanja, treba pa je postaviti jasno mejo, ko se tovrstne aktivnosti sprevržejo v nasilje, je v izjavi poudaril vodja poslancev Gregor Perič.

"Izražamo nezadovoljstvo z nasiljem, ki ga je bila včeraj deležna Ljubljana z razbijanjem po ulicah, uničevanjem prometnih znakov in oken v državnem zboru," je povedal Perič in izpostavil, da bi si želel živeti v državi, kjer bi se znali pogovarjati in nezadovoljstvo izraziti na način, da se nihče ne počuti ogroženega. Izrazil je upanje, da se tovrstni dogodki ne bodo več ponovili, saj da niso dobri za nikogar.

Tovrstna dejanja je treba obsoditi, je bil jasen Perič: "Ne smemo porabiti preveč energije z iskanjem krivca, temveč z iskanjem rešitev." O tem, kdo je stal za sredinimi protesti, ni želel ugibati.

Izjava vodje poslancev SMC Gregorja Periča.

Horvat: Huliganstvo je v posmeh tistim, ki so zaradi covida-19 izgubili najdražje

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v izjavi za medije izrazil odobravanje mirnih protestov in nasprotovanje "posmehovanju milijonu cepljenih Slovencev" na sredinem nasilnem protestu.

Horvat je ocenil, da je virus v več kot letu in pol med ljudi vnesel veliko nezadovoljstva, jeze, strahu, nestrpnosti in morda tudi "iskanje dežurnega krivca".

"Obžalujemo in ostro obsojamo nasilne proteste in uničevanje skupnega premoženja in napade na slovensko policijo," je dejal Horvat. Dodal je, da verjame, da preverjanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) sproža slabo voljo vseh ljudi, ki so naveličani ukrepov, ki jih vlada sprejema po vzoru drugih vlad.

Han: Podpiram mirne proteste, zavračam huliganstvo

Odzval se je tudi vodja poslancev SD Matjaž Han ter povedal, da podpira mirne proteste in zavrača huligane, ki mirne proteste izrabijo za poškodovanja tuje lastnine in ljudi.

"Tudi če imam kdaj kakšne pomisleke pokazati pogoj PCT, raje pomislim na zdravstveno osebje," je poudaril Han. Sam pa je bolj naklonjen pogoju PCT kot omejitvam gibanja na občine.

Izjava vodje poslancev SD Matjaža Hana.

Šarec: V ljudeh že dolgo vre

Tudi v LMŠ obsojajo nasilje. Predsednik stranke in poslanec Marjan Šarec ob tem ugotavlja, da v ljudeh "že dolgo časa vre", k takšnim razmeram pa je z napačno komunikacijo veliko pripomogla vlada.

Po njegovih besedah je vsak protest legitimen, vendar mora biti v okviru demokratičnih norm. "Z nasiljem se ne moremo strinjati, je pa res, da vsi že težko čakamo volitve," je dejal v izjavi medijem ob robu obiska Celjskega sejma.

Mesec zaskrbljen zaradi odziva vlade

Koordinator stranke Levica Luka Mesec je po sredinih nasilnih protestih izrazil skrb zaradi nezadovoljstva v družbi, ki je preraslo v nasilne izgrede. "Drugi razlog za skrb pa je odziv vlade, ki je v svojem prepoznavnem slogu ob vsem skupaj zamahnila z roko in izgrede obesila opozicijskim strankam," je povedal Mesec.

Izjava koordinatorja Levice Luke Meseca.

V SAB obsojajo razgrajanje ter napade na državni zbor in policiste

Po besedah generalnega sekretarja stranke SAB Jerneja Pavliča v stranki vedno podpirajo miroljubne proteste, obsojajo pa razgrajanje, uničevanje tuje lastnine, napade na državni zbor in na policiste.

"Kaže da je šlo za akcijo posameznikov, zato upamo, da bo policija našla posameznike, ki so dogodek zlorabili za napad na policiste," je ocenil Pavlič.