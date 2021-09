So protestniki napadli ekipo POP TV?

Konkretno: protestniki so napadli novinarko in snemalca POP TV, proti njima so metali predmete. Delo so oteževali tudi novinarju N1, ki se je javljal v živo. Pred stavbo RTV Slovenija so zahtevali pet minut programa, kjer bi sporočili svoje zahteve.

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so se na dogajanje odzvali. Zapisali so, da "ostro obsojajo napad, ki se je zgodil na današnjem protestu proti ukrepom za zajezitev epidemije, ko je eden od protestnikov na Celovški cesti fizično napadel ekipo POP TV in enega člana ekipe poškodoval".

Dodali so, da takšno nasilje nad novinarji na protestih, uperjenim proti ukrepom, postajajo že stalnica, kar jih izredno skrbi, saj novinarji le opravljajo svoje delo, zato ne smejo biti tarča takšnega ali drugačnega nasilja.

Ker pa so napad posnele tudi kamere, pričakujejo, da bo policija napadalca odkrila in ustrezno ukrepala.

Glede dogajanja so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije. Na Twitterju so zapisali, da vse pozivajo, naj spoštujejo delo novinark in novinarjev na terenu ter naj jih ne ogrožajo.

Novinarji samo opravljajo svoje delo!



Pozivamo vse, naj spoštujejo delo novinarjev in novinark na terenu ter jih ne ogrožajo. Ob tem pozivamo vse medijske hiše in policijo, naj zagotovijo varnost novinarjev na terenu.#protesti — DNS - Naprej/Forward (@novinarSI) September 29, 2021

RTV: Hvala vsem, ki ste skrbeli za varnost

Po protestih so se odzvali tudi v javnem zavodu RTV Slovenija, kjer so zapisali, da obsojajo grožnje novinarjem., hkrati pa sporočajo, da se ne bodo pustili ustrahovati in da bodo še naprej branili neodvisnost javnega medija in svobodo medijev.

"Na RTV Slovenija se zahvaljujemo vsem, ki ste ob današnjih protestih v Ljubljani poskrbeli za varnost, še posebej policiji, ki je preprečila vdor v zgradbo RTV Slovenija ter tako zaščitila zaposlene," so še dodali.

S PU Ljubljana so spročili, da policisti trenutno zbirajo obvestil o dogodku predvsem v smislu odkrivanja vseh kaznivih ravnanj. "Zaznali smo, da naj bi se posamezniki drzno vedli tudi do novinarjev, kar ostro obsojamo. Novinarji ne smejo biti tarča nasilja, saj le opravljajo svoje delo. Pozivamo jih, da dejanja prijavijo, policija pa bo izvedla vse potrebne ukrepe, da se storilci odkrijejo in dase zoper njih ukrepa," so zapisali.