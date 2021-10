Primer Stevanović: Tožilka odredila hišno preiskavo, ne pa pripora #video

Po naših neuradnih informacijah je tožilka Nadja Gasser iz Kranja odobrila hišno preiskavo pri Zoranu Stevanoviču, zavrnila pa je predlog za privedbo Stevanovića s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku in ga s tem izpustila na prostost. Izpustili so ga na stopnički nižje kot Zlatana Čordića, za katerega so tožilci predlagali pripor, a ga je sodnica Marjutka Paškulin zavrnila. Policija bo zato po naših podatkih kazensko ovadbo proti Stevanoviću zaradi spodbujanja nasilnih protestov podala po običajnem rednem postopku.

V torek po protestih proti PCT-ukrepom in vladi so Zorana Stevanovića, neuradnega organizatorja protestov in predsednika stranke Resni.ca, zaslišali na policiji.

Spomnimo

Na domu predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića in na sedežu stranke so v četrtek dopoldan potekale hišne preiskave. Stevanovića, ki je v zadnjih tednih pozival na shode, po torkovem pa ga je policija pridržala, so v četrtek zvečer po poročanju medijev izpustili iz policijskega pridržanja.

Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku so zvečer na prostost izpustili tudi Zlatana Čordića.

Kriminalisti naj bi se po poročanju TV Slovenija na domačem naslovu Stevanovića zglasili v četrtek okoli 9. ure zjutraj, kakšno uro kasneje pa je preiskava potekala tudi na sedežu stranke Resni.ca v poslopju Stare pošte v središču Kranja. Kriminalisti so stavbo zapustili skupaj s Stevanovićem in odvetnikom po poldrugi uri, so še poročali.

Med pridržanimi na torkovem protestu je bil tudi Čordić, ki je imel pred tem govor na shodu. Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku so ga zvečer izpustili na prostost. Kot so sporočili z Okrožnega sodišča v Ljubljani, preiskovalna sodnica ni odredila pripora za Čordića, ki je osumljen kaznivega dejanja hujskanja k upiranju.

V preiskavi so bili aktivno vključeni kranjski kriminalisti, kriminalisti Uprave kriminalistične policije in preiskovalci NPU. Zadnji so v sredo tudi prevzeli vodenje preiskave. Do prevzema vodenja preiskave je privedla "velika količina nepregledanih posnetkov, kratek časovni rok za izvedbo vseh operativnih ukrepov", pa tudi zagotavljanje zadostnega števila policistov za "varno in strokovno izvedbo nujnih preiskovalnih dejanj". Kljub temu po njihovem zatrjevanju v preiskavi še vedno sodelujejo vsi zgoraj našteti kriminalisti.

Stevanović: Protestov ne uporabljam za politično kampanjo

Stevanović naj bi se po poročanju medijev sam predal policiji. Po torkovem protestu so v stranki Resni.ca v sporočilu za javnost zapisali, da je bil med torkovih protestom "pod stalno grožnjo policije, da bo za čas protesta prijet". Po njihovem mnenju naj bi to nakazal tudi notranji minister Aleš Hojs. V istem sporočilu so se sicer tudi distancirali od izgredov, Stevanović pa je na protestu dejal, da protestov ne uporablja za politično kampanjo.

Še pred tem se je Stevanović v ponedeljek srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem. Opozoril ga je na nesprejemljivost stališča, da si protestniki lahko sami izbirajo prostor protesta, ter izrazil pričakovanje, da bo Stevanović pozval protestnike, naj se popolnoma vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov.