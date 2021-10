Hojs zanikal vpliv politike na delo policije

Hojs je ob robu današnjega zasedanja Sveta EU za notranje zadeve v Luksemburgu ocenil, da je policija v torek naredila vse, kar je bilo v njeni pristojnosti, in da je svoje delo izvedla izjemno dobro. Delo policije je po besedah Hojsa v pristojnosti generalnega direktorja policije, ki je tudi že zanikal, da bi na delo policije ob torkovem protestu vplivala politika.

Hojs: Več poškodovanih policistov kot udeležencev

"Ali je bila uporaba prisilnih sredstev primerna, pa nazorno kaže število poškodovanih policistov, ki jih je bilo trikrat več kot poškodovanih protestnikov," je dejal. Po zadnjih podatkih je bilo sicer na torkovih protestih poškodovanih šest policistov in dva udeleženca.

Olaj imenoval komisijo glede uporabe policijskih pooblastil na protestih

Glede navedb Sindikata policistov Slovenije, ki se zavzemajo za preiskavo ukazov vodstva policije na torkovem protestu, je Hojs pojasnil, da je Olaj že odredil komisijo, ki bo preiskala zakonitost in sorazmernost uporabe vseh sredstev, ki jih je policija na protestu uporabila. Da je Olaj komisijo že imenoval, so za STA potrdili tudi na Generalni policijski upravi.

Če se bo generalni direktor policije morda odločil za kakšno širšo neodvisno analizo in preiskavo, pa bo to v njegovi pristojnosti, je pojasnil Hojs. "Vsekakor pa ne pristajam na to, da bi policijski sindikati, kar pravzaprav počnejo že vrsto let, vodili policijo," je še poudaril.

Veliko očitkov o prekomerni uporabi sredstev

Na torkovih protestih je policija proti nasprotnikom pogojev PCT, teh je bilo po njeni oceni okoli tri tisoč, uporabila veliko različnih policijskih pooblastil in prisilnih sredstev, med njimi večkrat vodni top ter solzivec. Zato je bilo slišati veliko očitkov o pretirani uporabi prisilnih sredstev, kar pa so v vodstvu policije in tudi minister Hojs že večkrat zanikali.