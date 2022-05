Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tovarni Nespresso v Švici so zasegli 500 kilogramov kokaina v vrednosti približno 50 milijonov švicarskih frankov, kar je približno 48 milijonov evrov. Kokain naj bi delavci podjetja našli v vrečah sveže dobavljenih kavnih zrn, je v četrtek sporočila policija v kantonu Fribourg.

Zaposleni v tovarni v mestu Romont so v vrečah sveže dostavljenih kavnih zrn našli belo snov, analiza pa je pokazala, da gre za kokain. Policija je nato preiskala pet ladijskih zabojnikov, ki so bili tisti dan z vlakom dostavljeni v tovarno, v njih pa je odkrila več kot 500 kilogramov droge. Zabojniki so verjetno prišli iz Brazilije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah policije naj bi bil kokain namenjen za evropski trg. Droga naj ne bi prišla v stik z izdelki podjetja, še piše dpa.