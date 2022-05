Sin Jona Bona Jovija pokazal svojo zavidanja vredno postavo

19-letni Jake Bongiovi je pred kratkim podpisal pogodbo z agencijo IMG. Na tokratnem snemanju za revijo Man About Town je pokazal mlado mišičasto telo, s svetlimi lasmi in potezami obraza pa je izjemno podoben očetu, rockerski zvezdi Jonu Bonu Joviju.

Jake Bongiovi se je marca pojavil na rdeči preprogi z dekletom Millie Bobby Brown (zvezdnica serije Stranger Things). Potem ko sta novembra lani zvezo potrdila na Instagramu, je bil sprehod po rdeči preprogi njun prvi skupni javni nastop.

Za revijo Man About Town je Jake razkril, da nima nobenih glasbenih ambicij po vzoru slavnega očeta. "Z očetom si delim ljubezen do filmov," je povedal in priznal, da se je v London preselil iz New Yorka, da bi se zaposlil v igralstvu.

Šestdesetletni Jon ima z ženo Dorotheo Hurley poleg Jaka še 28-letno hčerko Stephanie ter dva sinova, 25-letnega Jesseja in 16-letnega Romea. Par se je spoznal leta 1980, ko sta oba obiskovala srednjo šolo v New Jerseyju, nato pa sta si ustvarila družino.

Jon Bon Jovi z družino Foto: Reuters Družina od leta 2006 vodi fundacijo Jon Bon Jovi Soul Foundation, katere cilj je odpraviti lakoto in brezdomstvo prek njihovih restavracij Soul Kitchen.

