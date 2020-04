Skrivanje pred ženo in pranje perila brez osebja. To počnejo zvezdniki v karanteni. #video

Pandemija zaradi novega koronavirusa je številne prisilila, da čas preživljajo malce drugače, kot so vajeni. Sem spadajo tudi zvezdniki, ki so v samoizolaciji sicer v bistveno razkošnejših domovih, a tudi oni imajo isto dilemo: kaj početi, ko smo ujeti doma?

Manekenka Naomi Campbell, pevka Kelly Rowland, raperja Shaggy in Ice-T, pevec Jon Bon Jovi ter igralec Kevin Bacon so razkrili, kako so videti njihovi dnevi, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo zaradi novega koronavirusa in moramo zaradi preprečevanja širjenja virusa ostati doma.

Naomi spoznava svoj dom, saj sicer ves čas potuje. Foto: Getty Images

Naomi se zdi, kot da je v hotelu, Shaggy in Kevin kuhata

Dnevi supermanekenke Naomi Campbell so videti takole: "Vstanem, molim, pospravim posteljo, grem pod prho. Nato si pripravim telovadna oblačila, uteži, vrvi in podloge za vadbo."

Po vadbi se spet oprha, nato pa pripravlja vsebino za svojo spletno serijo No Filter with Naomi, sicer pa še pospravlja, čisti, kuha in spoznava svoj dom, saj se ji zdi, kot da je v hotelu. "Nikoli nisem tukaj, zato je to končno čas, da se povežem s svojim domom." Razgled ima na reko, ob tem pa uživa s piškoti in številnimi drugimi sladkarijami, pravi.

Hišnih opravil se je moral lotiti tudi raper Shaggy, saj je ostal brez pomoči. "Prati moram perilo, saj mojega osebja ni tukaj, poleg tega tudi kuham, na kar sem že malo pozabil, a se hitro spomniš." Sprva je bil ob tem malce izgubljen, saj ni znal skuhati količine za le eno osebo, ampak večje, in to ga je privedlo do novega problema: "Vseeno moraš pojesti, kar si skuhal, a čez čas se začneš rediti."

Za razliko od Shaggyja pa je Kevin Bacon precej vešč v kuhinji, saj ob tem uživa celotna družina, je razkril. "Mi zelo radi kuhamo in v tem času res zelo veliko kuhamo ter eksperimentiramo s stvarmi, ki jih imamo v shrambi. Hkrati pa igramo na instrumente, ki jih imamo pri hiši res veliko."

Jon Bon Jovi se skriva pred ženo, Kelly krepi vez s sinom, Ice-T trpi

Medtem ko Kevin Bacon uživa v kuhi in igranju glasbe s svojo družino, pa se glasbenik Jon Bon Jovi pred njo skriva, pravi. "Skušam se skrivati pred ženo in štirimi otroci. Sicer pa skušam nadoknaditi pospravljanje garderobe in branje knjig, hkrati pa se trudim, tako kot vsi drugi, početi to, kar je prav – ostati doma."

Kelly Rowland, članica legendarne skupine Destiny's Child, pa večinoma peče in se druži s sinom. "Tako sva se povezala, s sinom in tudi z možem, to je čas za nas, da smo skupaj."

Še najtežje pa vse skupaj prenaša Ice-T, ki že od nekdaj rad hodi naokrog in vedno nekaj počne, zadnja leta je tudi del uspešne serije Zakon in red: Enota za posebne primere. "Zame je precej noro, saj sem vajen vstajati ob šesti uri, ob sedmi pa sem že na snemanju. Če vsak dan ne počnem česa, mi postane slabo. Zdaj pa spim do desetih, enajstih in se kar vlečem. Hitro sem ugotovil, da služim s pomočjo množic in za letošnje poletje sem izgubil precej veliko turnejo, 35 nastopov."

Slavni raper Ice-T pa se je zavedel, da mu je brez občinstva precej težko. Foto: Getty Images

Nekateri zvezdniki pa so v teh časih izgubili stik z realnostjo, saj na družbenih omrežjih delijo neprimerne vsebine, s katerimi samo kažejo, kako razvajeni so. Med njimi so pevec Sam Smith, pevka Madonna, voditeljica Ellen DeGeneres in igralka Gal Gadot.

