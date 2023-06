Naomi Campbell pri 53 letih drugič postala mama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Supermanekenka Naomi Campbell je na družbenem omrežju sporočila, da se je pri 53 letih razveselila drugega otroka, in dodala, da "ni nikoli prepozno postati mama".

"Dragi moj mali, vedi, da si nadvse cenjen in obdan z ljubeznijo od trenutka, ko si nas počastil s svojo prisotnostjo. Resnično darilo od Boga. Dobrodošel, fantek," je zapisala na Instagramu, besedilu pa dodala tudi fotografijo. Ta prikazuje novorojenčka, ki ga za roko drži njena prvorojenka, rojena maja 2021.

Ni znano, ali je otroka rodila nadomestna mati

Še pretekli teden pri Naomi Campbell niso opazili nosečniškega trebuha, zato ni znano, ali je bila z drugim otrokom noseča ali pa je otroka donosila in rodila nadomestna mati. Manekenka je leta 2021 pozdravila svojega prvega otroka, deklico, Campbellova pa veliko podrobnosti o hčerki ni delila, poroča TMZ. Tudi sicer manekenka svojo zasebnost rada varuje.

"Na prste ene roke lahko preštejem ljudi, ki so vedeli, da jo pričakujem," je o svoji hčerki povedala v enem izmed intervjujev. "Ampak ona je največji blagoslov, ki si ga lahko predstavljam. To je najboljša stvar, ki sem jo kdaj naredila," je dodala po rojstvu prvorojenke, a javno nikoli ni razkrila njenega imena in delila je le nekaj njunih skupnih fotografij.

Leta 2022 se je s hčerko pojavila na naslovnici revije Vogue, tako pri rojstvu prvega otroka kot zdaj pa je na družbenih omrežjih, tudi od znanih osebnosti, prejela veliko dobrih želja in čestitk.

