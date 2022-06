Naomi Campbell trdi, da so jo na Balkanu diskriminirali zaradi barve kože

Legendarno manekenko so ob prihodu na letališče ločili od preostalih potnikov in odpeljali na poseben pregled prtljage.

Naomi Campbell, nekoč najbolje plačana manekenka na svetu, je na letališču v Sofiji, glavnem mestu Bolgarije, doživela neprijetno izkušnjo. Kot poroča Daily Mail, so jo ob prihodu z letala poklicali na stran in odpeljali na poseben pregled osebne prtljage. Prepričana je, da so jo od preostalih potnikov ločili, ker je bila edina temnopolta.

Neljubi pripetljaj se je zgodil 19. maja, nekaj dni pred 52. rojstnim dnevom manekenke, ki je takrat v Sofijo pripotovala na modno snemanje. Daily Mail ob tem navaja besede neimenovanega vira, da je bila po pregledu prtljage izredno vznemirjena in prepričana, da je bila tega deležna izključno zaradi barve kože.

Foto: Reuters

Na obtožbe o diskriminaciji so se že odzvali na letališču v Sofiji. "Iskreno obžalujemo negativne izkušnje gospe Campbell v Sofiji," so sporočili prek družbenih omrežij in pojasnili, da so sprožili preiskavo.

"Smo v stiku z bolgarskimi carinskimi organi, ki so potrdili, da je preverjanje potnikov in prtljage del njihovega dela in da gre za rutinski postopek," so sporočili ter dodali, da nameravajo pregledati posnetke nadzornih kamer tistega dne in se pogovoriti z osebjem, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo.

