Naomi Campbell: Zaradi kariere nisem našla sorodne duše

Supermanekenka Naomi Campbell se lahko pohvali z izjemno kariero, ki pravzaprav traja še danes, ko ima 51 let. Letos se ji je izpolnila tudi velika intimna želja, postala je mama.

Za otroka se je odločila sama, trenutno je namreč samska. Kot je pred kratkim povedala za ameriški medij The Cut, se dobro zaveda, da je za svojo izjemno kariero morala žrtvovati marsikaj, tudi ljubezen.

Foto: Reuters

"Največja žrtev je bila ta, da nisem mogla najti sorodne duše, ki bi me razumela," je dejala supermanekenka, ki je bila v preteklosti v razmerju z nekaj medijsko zelo izpostavljenimi moškimi.

Leta 1993 je bila krajši čas zaročena z Adamom Claytonom, basistom skupine U2, pozneje se je zaročila z razvpitim italijanskim poslovnežem in plejbojem Flaviem Briatorejem, a se tudi ta zveza ni obdržala. Med drugim so jo povezovali z igralcema Leonardom di Capriem in Robertom DeNirom ter r'n'b zvezdnikom Usherjem.

