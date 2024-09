Manekenka Naomi Campbell se je znašla pod plazom hudih obtožb na račun svoje dobrodelne organizacije Fashion for Relief, ki jo je ustanovila leta 2005 z namenom zbiranja sredstev za socialno ogroženo mladino. V preteklosti se je večkrat pohvalila, da je prek organizacije zbrala na milijone funtov dobrodelnih sredstev, preiskava britanske komisije za dobrodelne organizacije pa jo je postavila na laž.

Dobrodelni denar za luksuzne hotele, lepotne tretmaje in cigarete

Komisija je preiskavo sprožila, potem ko sta dobrodelni fundaciji njeno prijavili, da jima ni izplačala obljubljenih donatorskih sredstev. Šokantni izsledki preiskave, ki se je začela leta 2021, so pokazali, da je v dobrodelne namene šel le delček vseh zbranih sredstev, ves preostali denar pa je organizacija porabila povsem drugače.

Po navedbah komisije je od 4,8 milijona funtov, ki jih je organizacija Fashion for Relief zbrala med letoma 2016 in 2022, v dobrodelne namene šlo le 389 tisoč funtov. Na deset tisoče funtov naj bi Campbell zapravila za bivanje v luksuznih hotelih, letalske prevoze, lepotne tretmaje, telesne stražarje in cigarete. Več sto tisočakov naj bi organizacija nakazala Bianki Hellmich, ki je z Naomi Campbell vodila organizacijo, je še pokazala preiskava.

Foto: Reuters

Daily Mail ob tem razkriva še eno podrobnost nenadzorovanega zapravljanja denarja. Organizacija naj bi za dobrodelno večerjo v Cannesu potrošila vrtoglavih 1,6 milijona funtov in nato od zbranega denarja v dobrodelne namene nakazala le pet tisoč funtov.

Izključitev in prepoved vodenja dobrodelnih organizacij

Po zaključeni preiskavi so Naomi Campbell in še dve njeni sodelavki izključili iz vodstva organizacije. Zdaj je komisija odločila tudi, da Campbell naslednjih pet let ne sme voditi nobene dobrodelne organizacije v Združenem kraljestvu.

Novica o tem je odjeknila v četrtek, ravno ko je 54-letna manekenka v Parizu za svoj prispevek umetnosti in literaturi prejela odlikovanje francoske ministrice za kulturo Rachide Dati. Odlikovanje je sprejela v solzah in se nato ob robu podelitve le na kratko odzvala tudi na izsledke preiskave ter prepoved opravljanja dobrodelne dejavnosti.

"Za to sem izvedela šele danes in sem izjemno zaskrbljena," je izjavila: "Tudi sami smo zagnali preiskavo, saj nisem imela nadzora nad delom organizacije. Vse sem predala odvetnikom in zdaj preiskujemo, kaj se je zgodilo. Ves denar, ki sem ga kadarkoli zbrala, je šel v dobrodelne namene."