Naomi Campbell pri 50 letih prvič postala mama

"Prekrasen mali blagoslov me je izbral za svojo mamo. Počaščena sem, da imamo to nežno dušo v svojem življenju. Ni besed, ki bi opisale vseživljenjsko povezavo, ki jo sedaj delim s tabo moj mali angel. Večja ljubezen ne obstaja," je na svojem profilu na Twitterju ob novici o rojstvu hčerke zapisala Naomi Campbell. Nekdanja manekenka, ki bo to soboto praznovala 51. rojstni dan, je nosečnost v javnosti skrivala. Novorojena hčerka je prvi otrok Campbellove, ki je v preteklosti medijem velikokrat povedala, da si želi postati mama.

