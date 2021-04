Hči Davida Hasselhoffa se je slekla za Playboy #video

Hayley Hasselhoff se je na svojem Instagramu, kjer ima preko 118 tisoč sledlcev, pohvalila z naslovnico nemškega Playboya, na kateri pozira kot prva manekenka z oblinami, ki je pristala na naslovnici evropskih izdaj Playboya.

28-letna hči igralca Davida Hasselhoffa je to označila za velik dosežek, saj je to še en korak k opolnomočenju žensk, je zapisala na družbenem omrežju.

"Moj odnos do mojega telesa je vedno izviral iz mojega odnosa do duševnega počutja. Maj je mesec ozaveščanja o duševnem zdravju, zato se počutim toliko bolj samozavestno, ker vem, da lahko živim svoje življenje brez vsakršnega opravičevanja za to, kar sem."

Dodala je, da če bi lahko karkoli sporočila sebi v mlajših letih, bi bilo to, da je častivredna, točno takšna kot je. "Bolj kot kadarkoli prej bi morali biti opogumljeni, da slavimo same sebe na karseda pristen način. Samo upam, da bo ta naslovnica omogočila ženskam, da se zavejo, da so ljubljene, cenjene in poželenja vredne točno take, kot so."

Kot otrok nastopila v Obalni straži

Hayley je mlajša hčerka zvezdnika Obalne straže in njegove nekdanje žene Pamele Bach. Z manekenstvom se je začela ukvarjati leta 20017, ko je bila stara 14 let, že prej pa se je preizkusila kot igralka, ko je leta 1999 pri sedmih letih zaigrala ob očetu v seriji Obalna straža.

Nastopila je tudi v številnih resničnostnih šovih, med drugim v družinskem The Hasselhoffs in v zvezdniškem Celebrity Showmance.

