Mlajša sestra iz klana Kardashian, manekenka Kendall Jenner, je za revijo Vouge iskreno spregovorila o svojih duševnih stiskah in tesnobi, s katero se sooča od svojega desetega leta. Kot je povedala, so napadi anksioznosti tako močni, da včasih misli, da bo umrla.

Kendall Jenner, manekenka in resničnostna zvezdnica, je v seriji štirih intervjujev za Vouge s strokovnjaki spregovorila o soočanju s tesnobo: "Začelo se je, ko sem bila še majhna deklica, stara med 8 in 10 let. Spomnim se, ko sem nenadoma ostajala brez sape in sem tekla k mami, da ji to povem."

Kendall želi s pogovori bolje razumeti, kaj se ji dogaja, ozaveščati ljudi o pomenu duševnega zdravja in pomagati sebi podobnim.

"Včasih je tako hudo, da mislim, da bom umrla, in da moram nujno oditi v bolnišnico. Srce mi začne razbijati, diham plitko in hitreje in v tistem trenutku potrebujem nekoga ob sebi."



25-letnica si je poleg resničnostnega šova, v katerem nastopa skupaj s svojimi slavnimi sestrami, ustvarila uspešno kariero v manekenstvu. Kot pravi, je poklic stresen, pogosto je preobremenjena, kar še dodatno vpliva na njeno tesnobo.

Svetovna epidemija je vplivala tudi na uspešno sestro Kardashian Jenner. Opaža namreč, da so se njene težave v času sproščanja ukrepov še poslabšale, saj jo druženje s prijatelji in množice ljudi delajo še bolj anksiozno.