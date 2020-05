Manekenka na letalo v popolni zaščitni opremi #video

Že prej je bila supermanekenka Naomi Campbell pravi bacilofob in je potovala z zaščitno masko, z dezinfekcijskimi robčki na letalu pa obrisala svoj sedež in vse, kar je prijemala. A zdaj, v času pandemije novega koronavirusa, potuje zaščitena skoraj tako kot zdravniki, ki okuženim jemljejo brise.

Naomi Campbell je s sledilci na Instagramu delila fotografijo, ki jo je pospremila s kratkim, a jedrnatim zapisom: "Na poti." Iz objave je razvidno, da zvezdnica sedi na letalu, oblečena v popolno zaščitno opremo. Poleg zaščitne obleke, rokavic in maske je tokrat nosila še zaščitna očala in celo ščit, čez letalski sedež je poveznila svojo odejo v roza barvi.

Nekateri sledilci so se iz nje malce ponorčevali, češ da pretirava, in jo hudomušno povprašali, ali je tako zaščitena zato, ker izdeluje metamfetamin. Zapisali so, da jih spominja na like iz priljubljene serije Breaking Bed (v prevodu Kriva pota). Spet drugi so zapisali, da je še vedno videti krasno, in ji zaželeli srečno pot ter naj ostane zdrava.

Manekenka je pred časom v enem od videoposnetkov na svojem kanalu na YouTubu pojasnila, da že zadnjih 20 let potuje ustrezno zaščitena, saj lahko na letalu hitro pobereš kakšno infekcijo. "Tako se dobro počutim med potovanjem, če že moram na pot. Pa se trudim potovati čim manj. A če že moram iti, grem tako opremljena," je med drugim povedala.

In dodala, da se ji zaradi strahu pred bacili na letalu že od nekdaj mnogi smejejo, a da zdaj v času novega koronavirusa njena ekstremna previdnost med poleti nenadoma ni več smešna. Že pred dvema mesecema, ko je še potovala z letalom, je namreč na letališče prišla oblečena v zaščitno obleko, masko, očala in rokavice, zdaj pa je vsemu temu dodala še ščit.

Tudi v preteklih letih je bila Naomi nadvse previdna in je pred vsakim letom temeljito očistila prostor, kjer je sedela. Z dezinfekcijskimi robčki je obrisala svoj sedež, držala, mizice, zaslon, gumbe za zračenje ...

Čez sedež je razgrnila še svojo odejo, saj pravi, da letalsko osebje skoraj nikoli ne očisti sedežev. Vsaj ne temeljito. Nato si je nadela še zaščitno masko in jo imela na obrazu ves čas leta. Del njene potovalne rutine si oglejte v videu na vrhu članka.

Kam natanko je potovala tokrat, ko je v ZDA stanje zaradi širjenja okužbe z novim koronavirusom še vedno izredno resno, ni znano, kajti tega v objavi zvezdnica ni pojasnila. A glede na to, kako velik bacilofob je, in glede na vse, kar je o strahu pred okužbami Naomi povedala v preteklosti, je morala biti pot neodložljiva.