Bizarno razkritje: supermanekenka jé le enkrat na dan #video

Ob njenem priznanju verjetno z glavo zmajujejo vsi nutricionisti oziroma zagovorniki zdravega prehranjevanja, po katerem bi morali jesti pet obrokov dnevno ter zaužiti vse skupine živil iz vsem dobro znane prehranske piramide.

A britanska supermanekenka Naomi Campbell, ki bo prihodnji mesec praznovala 50. rojstni dan, se za pravila zdrave in uravnotežene prehrane očitno ne zmeni. Za to, da je že vsa leta videti kar se da vitko, je namreč ubrala povsem svojo pot.

Foto: Getty Images

V zadnjem intervjuju, ki ga povzema britanski portal The Sun, je namreč priznala, da poje le en obrok dnevno, sladke pregrehe pa so na jedilniku zgolj ob nedeljah. "Pojem kosilo, ki je hkrati tudi moja večerja, saj pravzaprav jem le enkrat na dan," je razkrila in dodala: "Nedelja je dan, ko se pocrkljam, tako da si pripravim sladice, kot so torte in pudingi."

Zvezdnica prav tako že vrsto let ne uživa glutena in mlečnih izdelkov ter si na vsake toliko privošči čiščenje telesa. To je videti tako, da dan ali dva pije le vodo in sadno-zelenjavne napitke. "Včasih mi ustreza, da kakšen dan ne jem ničesar, temveč le pijem vodo in sokove. To je povsem odvisno od počutja. V vročini mi sploh ustreza piti sokove. A tega se nikoli ne lotevam načrtno. Včasih je tako le en dan, včasih po dva dneva v tednu," je še pojasnila.

A ne le stroga dieta, za njeno manekensko postavo je potrebna tudi redna telovadba, pove. Vendar se treningov loteva doma, saj jo fitnesi in telovadnice delajo živčno.

