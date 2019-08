Naomi Campbell ima neobičajno rutino pred vsakim vzletom #vido

Vsakič, ko se Naomi Campbell vkrca na letalo, se loti temeljitega čiščenja svojega prostora. Z dezinfekcijskimi robčki prebriše vse, česar se bo med letom dotaknila, od svojega sedeža, držal, mizice, zaslona, gumbov za zračenje, ... kasneje pa čez sedež razgrne še svojo odejo, saj pravi, da letalsko osebje skoraj nikoli ne očisti sedežev.

Za konec pa si čez usta povezne še zaščitno masko, ki je med letom ne sname. "Ljudje na letalu kihajo, kašljajo, tega pa ne prenesem. To pa je moja zaščita pred ljudmi, ki kašljajo in kihajo. Glede na to, koliko potujem, bi morala zboleti za prehladi veliko bolj, a sem vesela, da ne. Resnično mislim, da je za to zaslužna ta moja majhna rutina."

Poglejte, kako je videti Naomijina priprava na let:

